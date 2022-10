EF de la mañana: ¿Cuánto aumentaron los salarios de los ejecutivos en Costa Rica?

Miércoles 5 de octubre de 2022

Buenos días. Ya vamos por miércoles en una semana repleta de fútbol de calidad de la Champions League y de la Europa League. Y hablando de eso, a los que somos seguidores del Barcelona, una cifra para darnos ánimos:

127

Equipos empezaron una fase de grupos de Champions League con una victoria y dos derrotas, como el Atlético de Madrid y Barcelona en este 2022. Según MisterChip, únicamente el 20% de ellos terminaron clasificándose a la siguiente fase.

*********

¿Cuánto aumentaron los salarios de los ejecutivos en Costa Rica?

(SHUTTERSTOCK para EF)

Los incrementos en los salarios, durante los últimos años, continúan manteniendo un comportamiento superior al índice inflacionario del país, con una desaceleración en los porcentajes aplicados. A nivel de ejecutivos, el aumento y los beneficios son otra historia.

El 86% de las empresas realizaron ajustes salariales en el primer semestre del 2022, de acuendo con los resultados del Sistema Empresarial de Información Salarial de la firma PwC, que consultó a las empresas entre abril y mayo anteriores.

El mismo estudio muestra que las remuneraciones de los puestos ejecutivos aumentaron 3,3% durante el primer semestre del 2022. Los salarios de mercado para el resto del personal crecieron 1,9%.

Las firmas también aumentaron la compensación variable para los ejecutivos del 14% al 19% desde el 2000 al 2022, así como los beneficios en especie (de 6% a 11% en el mismo periodo).

En promedio, los paquetes de remuneración ejecutiva están conformados en un 70% por salario, 19% de compensaciones variables y 11% de los beneficios en especie. Los montos de las compensaciones variables muestran una leve recuperación luego de haber sido afectados en el año 2020.

Por tipo de actividad, el sector comercial presenta los mayores incrementos anuales para las posiciones ejecutivas, con un 4,3% en el primer semestre del 2022 respecto con el mismo periodo del 2021.

*********

*********

Tres infos clave para el día

Juan Valdez Café abre su tienda en línea Copiado!

Juan Valdez Café lanzó su tienda en línea de forma que los consumidores retiren la orden o reciban a domicilio su pedido de café empacado, bebidas calientes, frías, repostería salada o dulce con un alcance ocho kilómetros alrededor de cada cafetería, ubicadas en La Sabana City Mall Alajuela, Plaza Roble Escazú y Oxígeno (Heredia).

(Alejandro Gamboa Madrigal)

Servicios es el sector más optimista en el futuro de sus negocios Copiado!

El sector empresarial continúa manifestando un cierto positivismo sobre el futuro de sus negocios, pero la expectativa descendió 1,1 puntos, según la cuarta encuesta trimestral de expectativas empresariales del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica realizada del 8 al 24 de agosto. Servicios es el sector más optimista mientras que el agro es el más pesimista y construcción el que más cayó.

Inversiones e infraestructura moverán crecimiento regional Copiado!

Las inversiones sociales y de infraestructura serán los motores del crecimiento y la prosperidad de las economías de América Latina y el Caribe, de acuerdo a un informe del Banco Mundial. Se calcula que el Producto Interno Bruto (PIB) regional crecerá 3% en 2022, una tasa mayor a lo previsto anteriormente debido al alza en los precios de las materias primas.

*********

La cita

Cuando los países tienen una deuda muy elevada, como en el caso de Costa Rica, es mucho más prudente que las reglas incluyan todos los elementos que tienen un impacto en la deuda pública. — Manuela Goretti, encargada del equipo técnico del FMI que visitó al país

*********

El gráfico

*********

Top 3 de noticias ‘EF’

Les presentó dos notas en las que trabajaron mis colegas de El Financiero en estos días y les incluyó una noticia a la que deberemos poner atención:

Finanzas | ¿Qué pasa con los mercados internacionales y por qué debería preocuparnos? Las acciones y los bonos cayeron durante el último trimestre. Luis G. Cardoce explica por qué hay tanta preocupación y cómo afecta a la economía mundial.

Economía y Política | El ministro de Ambiente dijo querer una “verdadera solución” para Crucitas y no descartó la posibilidad de habilitar la explotación legal de oro. Nos lo cuenta Francisco Ruiz.

Tecnología | Parlamento Europeo aprueba ley que impone el puerto USB-C como cargador único para dispositivos inteligentes. Hasta Apple está obligada a modificar sus modelos a partir de finales del 2024.

*********

Recomendaciones del miércoles

Los 60 libros de terror más populares de los últimos cinco años según GoodReads incluyen Mexican Gothic, de Silvia Moreno García; The Outsider, de Stephen King; y The Southern Books Club’s (Guide To Slaying Vampires) y The Final Girl Support Group, ambos de Grady Hendrix. Aquí la lista completa.

En Costa Rica, además de los títulos de Stephen King, puede optar por dos clásicos de la literatura de terror: Cuentos, de Edgar Allan Poe; y Habitación Cerrada y Otros Cuentos de Terror, de Howard Phillips Lovecraft. La Antología de Literatura Fantástica reúne una compilación realizada por Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Pero hay más y tendremos tiempo de más recomendaciones durante este mes.

