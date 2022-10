EF de la mañana | En la víspera del fin de año y los movimientos comerciales

Buenos días.

Empezamos lunes y empezamos semana. Ya cruzamos la mitad de octubre y todo huele a tamales (y a aguinaldo). Esperemos que las metas del año, pese a las circunstancias económicas, se estén cumpliendo. Si no es así, solo hay que replantearlas para lo que queda de este 2022.

Si algo aprendimos del 2020 es a tomar las cosas con calma, pues hay momentos en los cuales todo está fuera de nuestras manos. Claro: si uno ha hecho el esfuercito; lo contrario es otra cosa.

Nos acercamos a las promociones de fin de año, incluyendo los llamados Black Friday y Cyber Monday. ¿Cuáles son las estimaciones de ecommerce para todo el año?

167.010

Millones de dólares en ventas minoristas de comercio electrónico en América Latina durante 2022, lo que implica un crecimiento de casi 19%, el cual convierte a la región en la segunda de más rápido crecimiento del mundo. ¿Los motores? Brasil, Argentina y México, según eMarketer.

*********

¿La caída de precios de construcción impulsará al sector?

La semana pasada, el miércoles 12 de octubre para ser precisos, el Banco Central de Costa Rica publicó el índice de actividad económica donde agro y construcción siguen con indicadores de rezago. Al día siguiente vimos otra información que concierne al segundo sector.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reportó que durante setiembre pasado los índices de precios de edificios y de viviendas de interés social disminuyeron por segundo mes consecutivo: -0,93% y -0,52%, respectivamente. ¿Suficiente para una reanimación? Claro que depende de otros factores, pero esperemos que así sea.

En ambos casos el mayor efecto negativo, sin embargo, viene de la varilla, cable de cobre e instalaciones eléctricas. Algunos materiales (cemento Pórtland, hierro dúctil, y tuberías de plástico y de concreto) no tuvieron variación, pero sí disminuyeron los de hierro fundido (-4,45%), acero de refuerzo (-4,03) y estructural (-0,38), cable eléctrico (-2,70).

En perspectiva, los precios de edificios y en viviendas de interés social tienen una variación interanual del 13% y 11%, respectivamente, desde octubre de 2021.

(Alonso Tenorio)

*********

bv | RDP Consulting para tener estrategias alineadas

En RDP Consulting se enfoca en procesos de alineación que permite tener consistencia entre el lenguaje de la Junta Directiva, Gerencia y los equipos operativos. Las herramientas permiten analizar la evolución del negocio para pasar del énfasis en los estados financieros, el análisis de éxitos operativos y el cumplimiento de indicadores a un enfoque de desarrollo y a la colaboración en la ejecución.

*********

Tres infos claves para el día

Black Friday + Mundial + fin de año activados Copiado!

Primero fue Walmart con su Noviembre Negro, iniciado hace unas semanas, y ahora Tiendas Monge anuncia promociones del Black Friday, incluyendo descuentos en pantallas 4K, opciones de financimiento y hasta la promesa de entregar la diferencia si en otro lado un cliente halla un precio más bajo. Cemaco también anunció el espacio Navidad hecha en Costa Rica con productos de artesanas costarricenses.

(Albert Marin)

Megasuper en Uber Eats Copiado!

La cadena Megasuper se une a los más de 4.000 comercios disponibles en la aplicación de Uber Eats para que los clientes puedan comprar entre más de 8.800 artículos. Las firmas indicaron que inicialmente el servicio de pedidos estará disponible en 23 puntos de venta de la cadena de supermercados y que en corto plazo estaría la totalidad.

Subvención para países con problemas Copiado!

La Unión Europea, que se encamina a la recesión, firmó un acuerdo de subvención para el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza del Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitirá otorgar 630 millones de euros en préstamos sin interés a países de África, el Caribe y el Pacífico que enfrentan dificultades de balanza de pagos.

*********

La cita

Estamos aprendiendo, es un nuevo campo para nosotros alquilar un edificio. — Gilda Montero, presidenta de ANDE, sobre la inversión en el Centro Internacional de Convenciones

*********

El gráfico Copiado!

*********

Top 3 de EF

Les recomiendo estas dos informaciones recientes y les quiero recordar el podcast sobre dónde invertir, publicados por mis colegas de El Financiero:

Finanzas | ¿Cuál es la Operadora de Pensiones más rentable del país y cuál tiene menores rendimientos? Los resultados dependen del plazo que se analice, nos dice Luis G. Cardoce, quien también nos cuenta cómo actúan las operadoras con mejores rentabilidades.

Negocios | ANDE invirtió ¢7.000 millones en un centro internacional de convenciones ubicado cerca del Centro Nacional de Convenciones y de Pedregal con lo que agrega competencia al mercado de eventos nos dice Krisia Chacón.

Podcast | Para quienes están pensando en invertir y no hacerlo a ciegas, este podcast de Dinero, podcast y negocio explica cómo puede hacer crecer sus ahorros en colones y en dólares.

*********

Recomendaciones del lunes

Si anda buscando qué leer, algunas ideas:

Los más vendidos de Librería Internacional: Violeta (Isabel Allende), Boulevard 2: después de él (Flor M. Salvador), Romper el círculo (Collen Hoover), El caso de Alaska Sanders (Joël Dicker) y Las tres hermanas (Heather Morris).

En libros electrónicos:

—Google Libros: Padre rico, padre pobre (Robert T. Kiyosaki), Diabetes sin problemas (Frank Suárez), Reinas malditas (Cristina Morato), Hábitos atómicos (James Clear) y Revolución (Arturo Pérez Reverte).

—Kindle (Amazon): Where The Crawdads Sing (Delia Owens), The Inn On Harmony Island (Anne Marie Meyer), Thins We Never Got Over (Lucy Score), Verity (Colleen Hoover) y The Summer I Turned Pretty (Jenny Man).

—Apple Libros: Oro Sucio (Karin Slaughter) es el libro de la semana, pero entre las novedades de octubre están Caballo de Troya 12 Belén (JJ Benítez), Un burka por amor (Reyes Monforte), Te deseo la sonrisa (Papa Francisco) y Dama de Porto Pim (Antonio Tabucchi).

Les recomiendo también las aplicaciones de Rakuten Kobo y Scribd.

*********

