EF de la mañana | Los cinco grupos de actividades que generan más vacantes en Costa Rica

Lunes 3 de octubre de 2022

Empecemos con este dato para tomar en cuenta:

23

Porcentaje de participación de los alojamientos del país dedicados al turismo en 2018, seguida de restaurantes (21%), según el Instituto Costarricense de Turismo.

*********

¿Cuáles son los grupos de empleo con más vacantes según un estudio para el Banco Central?

El empleo es una preocupación para todos: para quienes buscan por primera vez, quienes no tienen o quienes quieren cambiar de trabajo (una las tendencias que hemos visto en este espacio).

A partir de información obtenida del sitio web de la Agencia Nacional de Empleo (ANE), el investigador Manuel Sánchez realizó un estudio para el Banco Central de Costa Rica y elaboró un Índice de Avisos de Empleo (IAE) que cubre hasta 2021 y muestra la demanda ocupacional. ¿Qué dice el IAE?

—El 23% de las vacantes corresponde a puestos de personal de apoyo y administrativo (oficinistas, atención de clientes, contabilidad y logística, entre otros) y, en el mismo porcentaje, a técnicos y profesionales de nivel medio (ciencias e ingeniería, control de procesos, salud, economía y tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras).

—Un tercer grupo (16%) son los trabajadores de los servicios de hoteles y restaurantes, guías turísticos, cocineros, personal de hotelería, cuidado personal y ventas en tiendas.

—El cuarto grupo (13% de las vacantes) fue el de operarios y artesanos de estructuras metálicas, mecánicos de vehículos y maquinaria, mecánicos de equipos de refrigeración y operarios de la industria alimentaria.

—El quinto grupo con más vacantes fue el de profesionales, científicos e intelectuales (para los puestos de administración, enseñanza, ciencias de la salud e ingenierías), operadores y ocupaciones elementales (ensambladores de productos metálicos, conductores de vehículos de transporte de pasajeros, de carga y de equipo pesado móvil, de limpieza, peones agrícolas y de manufactura, y mensajería).

—¿Dónde se detecta la mayor cantidad de oportunidades? Servicios y manufactura (muy probablemente ligadas a Zonas Francas).

(Jeffrey Zamora R)

*********

bv | Vida Plena OPC adquiere primera emisión de bonos verdes de Coopeguanacaste

(Contenido Comercial)

La Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste (Coopeguanacaste R.L.) se convierte en una nueva empresa emisora en el mercado de capitales costarricense. Esta empresa cooperativa emitirá bonos verdes por ¢31.000 millones para financiar dos proyectos que generarán un importante impacto ambiental en Guanacaste.

Se trata del Proyecto de Gasificación de Residuos Municipales y del Proyecto Solar Huacas para producir energía eléctrica a partir de fuentes renovables y generan un alto impacto social y ambiental. La operadora de pensiones Vida Plena realizó la compra del 100% de la primera emisión de bonos verdes por ¢4.060 millones.

*********

Tres infos clave para el día

Descenso de Costa Rica en Índice global de innovación Copiado!

La semana anterior la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) realizó su Noveno Congreso de Innovación e inició con un claro “ubiquémonos”: el país descendió 12 posiciones en el ranking mundial de innovación del World Intellectual Property Organization (68 de 132 economías). “El país debe abordar las nuevas barreras a la investigación y la innovación”, dijo Enrique Egloff, presidente ejecutivo de la CICR.

Guía de buenas prácticas para producción de leche de ganado bovino Copiado!

Con el propósito de mejorar la competitividad del sector lácteo se lanzó la guía de buenas prácticas en la producción de leche de ganado bovino, elaborada por entidades públicas y privadas de Centroamérica y República Dominicana, con el apoyo técnico del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano y la Federación Centroamericana del Sector Lácteo.

Wall Street termina mal el trimestre; al nivel más bajo Copiado!

La bolsa de Nueva York terminó a la baja el viernes 30 de setiembre con sus tres principales índices en su nivel más bajo del año al cierre, un final malo para un mes de septiembre marcado por el temor de una recesión a causa del aumento de tasas de interés: el Dow Jones cedió 1,70% hasta su nivel de cierre más bajo desde noviembre de 2020, Nasdaq perdió 1,51% y el S&P 500 1,48%.

(SPENCER PLATT/AFP)

*********

La cita

Se requerirá tiempo para que el efecto del ajuste de las condiciones financieras se haga sentir en diferentes sectores y haga bajar la inflación. — Lael Brainard, vicepresidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos

*********

El gráfico

El pasado 1° de octubre fue el Día Internacional del Café, por lo que repasamos aquí datos sobre la producción mundial de los países exportadores y la de Costa Rica.

*********

Top 3 de noticias ‘EF’

Durante la semana anterior las notas más leídas en El Financiero fueron las del especial de centros educativos:

Los 40 colegios privados con mejor promedio en examen de admisión de UCR: estas son sus mensualidades para 2023: el colegio privado con mejor desempeño se ubica en la provincia de San José.

Estos fueron los colegios públicos que sobresalieron en el examen de admisión de la UCR y TEC: Un colegio científico obtuvo el mejor promedio en ambos centros educativos.

Además, en el Top 3 estuvo: ¿Qué hacer cuando ya no puede pagar sus deudas de tarjetas, carro o casa?

*********

*********

