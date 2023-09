El Banco Central bajó de nuevo la tasa básica pasiva (que impacta los préstamos de todos) y así se ve la ola desde hace 20 meses

Buenos días. El sábado anterior fue el día internacional de la preservación de la capa de ozono. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente recordó que se deben disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para lograr la reducción de la temperatura global.

Incluso Apple, con el nuevo iPhone 15 y el reloj inteligente Watch Serie 9, hace algo en este campo. ¿Qué podemos hacer en casa?

Usar electrodomésticos eficientes, bombillas LED, calefacción y aire acondicionado a una temperatura óptima, reciclar y hasta reutilizar ropa y zapatos, según la firma Selectra.

¿No es difícil verdad? Además, ahorramos plata.

La cifra

Cada persona genera en sus actividades diarias:

7,73

toneladas de CO2 al año, según Naciones Unidas.

Tasa básica pasiva

En lo alto de la ola de la subida de la Tasa Básica Pasiva (TBP) los hogares y las empresas resintieron su impacto especialmente en 2022.

Un informe de la Universidad Nacional ejemplificaba, en agosto pasado, que una familia con un crédito hipotecario habría llegado a pagar 44% más 14 meses. Las personas “que adquirieron deuda en los últimos años o que están en proceso de adquirirla, están viviendo una pesadilla”.

Las tasas siguen altas en Estados Unidos (5,25%) y en la Unión Europea (4,5%), “su nivel más alto desde 2001″ frente a “mediocres datos de crecimiento” e inflación (5,3%, muy lejos de la meta del 2%).

En América Latina, durante el 2022, la inflación hizo que los bancos centrales adoptaran el sistema de metas de inflación y subieran las tasas. De seguido, la inflación bajó excepto en Argentina.

La pregunta ahora es el ritmo de futuros recortes, según Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.

En Costa Rica ocurrió algo similar. El BCCR realiza ajustes a la baja desde hace semanas. El último: la TBP pasó de 5,70% a 5,63%.

Esta TBP se acerca al nivel de hace un año, pero aún está lejos del de noviembre de 2021, que fue el más bajo desde 2012 y de los últimos cuatro años.

bv | Bebemundo inaugura sucursal en Granadilla

La nueva sede de Bebemundo, ubicada en el centro comercial Barrio Granadilla en Curridabat, lleva una oferta completa y especializada a la zona.

4 infos del día

Centro emprendedor

Lincoln School inauguró su centro LINC, como parte de su programa integral de educación en emprendimiento en alianza con Babson College.

Obras públicas

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció una inversión de ¢5.903 millones en 17 proyectos viales (11 caminos y 6 puentes) en Cartago.

Reventa

La disminución de suscriptores en EE. UU. lleva a la televisión por cable a la reventa de servicios de transmisión, informó The New York Times.

Exoplaneta

El telescopio James Webb detectó CO2 y metano K2-18b en un planeta a 120 años luz de la Tierra, el cual muestra señales de gases de efecto invernadero, publicó El País.

Recomendaciones de este lunes

¿Quiere ver series? En streaming encuentra una maratón de series. En HBO Max:

—Game of Thrones: nueve familias nobles libran una guerra para controlar una mítica tierra, mientras una fuerza maligna amenaza la existencia.

—House of the Dragon: 200 años antes de los hechos de Game of Thrones, los hijos del rey Viserys I luchan por el control del Trono de Hierro.

—Chernobyl: la historia de quienes arriesgaron sus vidas para detener el desastre nuclear en la antigua Unión Soviética; basada en hechos reales.

—Succesion: la jubilación del patriarca desencadena una lucha de poder de un conglomerado de medios en Estados Unidos.

—The White Lotus: un elenco se dirige a un resort y desata sus peores impulsos.

—Landscapers: dos cadáveres son descubiertos en el jardín trasero de una casa.

—The Last of Us: Joel y Ellie enfrentan una especia de ‘zombies’ y asesinos despiadados en una sociedad destruida.

—Westworkorld: en un parque de atracciones futurista, los robots comienzan a funcionar mal.

—Mare of East Town: una policía investiga un asesinato e intenta que su vida no se desmorone.

—Six Feed Under: Nathaniel entrega el control del negocio a los hijos y la familia se enfrenta.

—True Detective: agentes de policía y detectives se enfrentan a oscuros secretos de ellos mismos y sus allegados.

—Scenes From A Marriage: la adaptación de una miniserie de Ingar Bergmann sobre un matrimonio en crisis.

—The Outsider: basada en una novela de Stephen King, una investigación conduce al espantoso asesinato de un niño.

