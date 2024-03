El clima y la generación eléctrica en Costa Rica: ¿qué nos espera?

Buenos días. Si estos días siente pesadez no es usted; es el clima. La temperatura oscilaría esta semana entre 14° C. en el Valle Central y los 40° C en el Pacífico Norte. En San José podríamos llegar a sentir los 35° C, según el Instituto Meteorológico Nacional. Es el previo de la Semana Santa.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌