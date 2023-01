El desempleo baja, pero aumenta la población en sector informal

Buenos días. Estos días seguirán lluviosos y, al menos en San José, la temperatura se mantendrá entre los 16° y los 25°; la humedad estará entre el 30% (hoy martes) y el 70% (como ocurrió la tarde de ayer lunes).

Otro fenómeno es, como me comentó alguien, lo tarde que amanece y lo temprano que anochece. En esta época lo primero ocurre casi a las 6:00 a:m. y lo segundo a las 5:30 p.m.

¿De qué nos sirven estos datos del clima? Al menos para saber si debo llevar o no el paraguas o la sombrilla, el abrigo y qué tipo de zapatos.

Un dato que puede ayudar a ubicarnos también:

77%

De los suscriptores de servicios de quinta generación (5G) están ubicados en China, según Dataxis.

Baja cantidad de desempleados, pero aumenta población en sector informal

(Cristina Solís Cabrera)

Revisando los datos de empleo revelados el pasado 5 de enero por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), hay varios que llaman la atención:

—La fuerza de trabajo nacional, entre los meses de setiembre a noviembre, fue de 2,47 millones de personas.

—La población ocupada fue de 2,18 millones de personas; aumentó en 100.000 personas.

—La población desempleada se estimó en 287.000 personas, con lo que disminuyó en 64.000 personas respecto al mismo periodo del 2021.

—La población ocupada con un empleo informal fue de 953.000 personas: 581.000 son hombres y 372.000 son mujeres; unas 494.000 personas ocupadas eran independientes y 459.000 eran asalariados o auxiliares familiares.

—¿Creció la informalidad? Revisando otros datos del INEC encontramos que entre mayo y julio de 2022 la población con un empleo informal fue cerca de 944.000 personas.

—La población informal representa un 38,5% de la fuerza de trabajo en la actualidad. Según el INEC, entre el tercer trimestre del 2010 y el cuarto trimestre del 2013, osciló entre 36% y 45%, pero bajó a 42% en el segundo trimestre del 2014.

El INEC define que el empleo informal comprende a personas asalariadas que no están inscritas en la seguridad social a través de sus patrones, ayudantes no remunerados, trabajadores por cuenta propia y empleadores con empresas no formalizadas (no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal).

El economista Ricardo Monge, presidente de la Academia de Centroamérica, recordó que en la actualidad existe una dualidad económica, con un sector moderno y competitivo, por un lado, y las empresas informales, por el otro, entre las que hay diferencias sustanciales en la calidad de bienes y servicios, del empleo y de los ingresos.

La atención al sector informal, indica Monge, implica identificar las empresas, contrastar los programas con sus necesidades y mejorar la coordinación institucional en la definición y ejecución de las políticas y programas.

bv | Los secretos de la Sele femenina ‘Desde el Camerino’

El jugador Kendall Waston conversó en el en el tercer episodio de Desde el Camerino, patrocinado por Scotiabank Costa Rica, con las seleccionadas Carolina Venegas, Melissa Herrera y Dinnia Díaz sobre los detalles que ocurren en las concentraciones.

Tres infos para el día

Acuerdo bancario Copiado!

BAC Credomatic y BBVA anunciaron un acuerdo que permitirá a empresas que usan BBVA Pivot realizar pagos y transferencias con sus filiales, clientes y proveedores en Centroamérica.

Segundo local de Bottega Copiado!

Bottega, la tienda enogastronómica de delicatessen, abrió su segundo local en el país con una inversión cercana a los $194.000 en la Torre Elysian, en Rohrmoser.

Reducción de residuos y emisiones Copiado!

Dell Technologies presentó un nuevo diseño denominado Luna para computadoras personales para reducir los residuos y las emisiones, reutilizar materiales y lograr nuevos niveles de innovación.

La cita

“Más que competencia, creemos que son opciones complementarias que ofrecen productos de alta calidad, pero diferentes”. — Vladimir Monestel, director de mercadeo de Domino’s Pizza y BK

*********

El gráfico

Top 3 de EF

En El Financiero mis colegas trabajaron en estas publicaciones:

Negocios | Tatiana Soto nos dice quiénes operan las marcas Burger King, McDonald’s, Taco Bell o Subway en el país.

Economía y Política | ¿Cuál economía crece más en Centroamérica? Josué Alfaro nos dice cómo se compara Costa Rica con sus vecinos en los últimos 15 trimestres.

Economía y Política | Francisco Ruiz muestra los cantones con la tarifa eléctrica más cara y los que tienen la más barata.

Recomendaciones de este martes

El Club de Investigación Tecnológica realizará su primera reunión del año 2023 el próximo 25 de enero con la exposición de Alonso Ramírez, gerente regional de Ciberseguridad en GBM y profesor universitario sobre las Tendencias de Ciberseguridad en el 2023.

La Universidad Lead realizará un panel sobre privacidad, protección de datos y derecho el 1° de febrero a las 10:00 a.m. con la directora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) y especialista en empresas y derecho. La inscripción también es en línea.

El Taller Nacional de Danza anunció su oferta de clases de danza contemporánea para jóvenes y adultos, ballet clásico para niños, niñas, jóvenes y adultos, así como baile popular y acondicionamiento físico para toda la familia.

Encuéntrenme aquí: carlos.cordero@elfinancierocr.com

Feliz martes

