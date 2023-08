¿En cuáles actividades creció o cayó el empleo en Costa Rica?

Buenos días. Hoy se realizará el Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo a las 10 a.m., el quinto ejercicio para mejorar la capacidad de organización y reacción ante una emergencia real.

Recuerde que si escucha sonar la sirena debe caminar rápidamente y de forma segura por su ruta de evacuación, dirigirse a su punto de reunión y esperar las indicaciones de ingreso al edificio en donde se encuentre.

Al estar en un país con actividad sísmica, es necesaria la preparación. En 2021, la Red Sismológica Nacional detectó 209 sismos percibidos por la población. El promedio anual de los sismos localizados y sentidos durante la última década es de 3.768 y 231, respectivamente.

¿Y en lo que llevamos de este año 2023?

100 sismos Copiado!

han sido registrados como sentidos desde el 1° de enero hasta la fecha por el Observatorio Sismológico Nacional; el más fuerte fue el del 2 de agosto pasado con una magnitud de 6,2 Mw (similar al de Cinchona del 8 de enero de 2009), localizado a 285 km al sur de Punta Burica y a 25 kilómetros de profundidad, sentido en la Zona Sur y en el Valle Central.

Empleo Copiado!

Como nos contó Brandon Flores, bajó el desempleo, aumentó levemente la tasa de ocupación y se redujo la fuerza de trabajo, al tiempo que hay tres actividades que impulsarán la economía en los próximos meses: construcción, turismo y manufactura, especialmente en zonas francas. ¿Cómo anda la ocupación por actividad o sector?

Revisamos los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y encontramos cuáles actividades crecieron y cuáles decrecieron.

Desde enero de 2022 a junio de 2023

Los sectores de manufactura, comercio y administración pública, actividades financieras, comunicaciones y otras se destacan por su crecimiento del 24%, 16% y 8%, respectivamente.

Desde enero a junio de 2023

Dos actividades o sectores disminuyeron la cantidad de personas ocupadas: agropecuario (-3%), que sumaba 105.813 personas; y transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida (-1%), que registraban 106.890 personas.

Las que crecieron: los sectores que aumentaron en este primer semestre del 2023 son servicios (6%), comercio (5%), otras actividades de servicios (4%) y actividades profesionales, administrativas, enseñanza y salud (2%).

Crecieron, y se destacan: el sector secundario o manufacturero (8%), hogares como empleadores (17%) y administración pública, actividades financieras, comunicaciones y otras (19%).

¿Cuál actividad emplea más personas? El sector servicios registraba 898.640 personas en junio anterior, seguido por actividades profesionales, administrativas, enseñanza y salud (334.727), manufactura (278.043) y comercio (223.502).

(Cortesía Medtronic)

bv | ¿Conoce el origen de la piña colada? Copiado!

Esta mítica bebida está próxima a cumplir 70 años. Cada 10 de julio se celebra el Día de la Piña Colada, un cóctel tropical que tiene su origen en el Caribe.

Tres infos para el día Copiado!

Ferry inició

Mañana 10 de agosto 2023 se iniciará el transporte multimodal a través del ferry que interconecta los puertos de La Unión en El Salvador y Puerto Caldera en Costa Rica, confirmaron las autoridades de ambos países y como adelantamos en El Financiero.

Subasta de bonos

El Banco Central de Costa Rica comunicó al mercado nacional las características de las emisiones de bonos por ¢20.000 millones y las condiciones de la subasta de valores estandarizada.

Impuestos en Italia

La banca italiana reaccionó en forma negativa en bolsa de valores de ese país por el nuevo impuesto sobre sus beneficios extraordinarios del gobierno de Meloni, que espera recaudar 3.000 millones de euros, informó el diario español El País.

La cita Copiado!

“El reto para las bancadas consiste en volver a concentrarse en la agenda de proyectos de ley, tras un amplio periodo de sesiones extraordinarias donde se priorizó el control político”. — Eugenia Aguirre, politóloga

El gráfico Copiado!

Top 3 de EF Copiado!

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Economía y Política | Brandon Flores nos dice cuáles son las prioridades de los diputados en sesiones ordinarias hasta el 31 de octubre próximo.

Economía y Política | Brandon también destaca los los tres sectores que impulsarán la economía en los próximos meses, según el Banco Central.

Finanzas | Mónica Cerdas nos cuenta que la inflación en Costa Rica registró el nivel histórico más bajo en julio de 2023: -2,29%.

Recomendaciones de este miércoles Copiado!

La Alianza Empresarial para el Desarrollo lanzó su Curso Intensivo en Sostenibilidad 2023, el cual se realizará en la segunda quincena de septiembre próximo en Hotel Park Inn.

En streaming, Apple TV+ anunció para el 20 de octubre próximo el estreno de The Pigeon Tunnel, basada en las memorias del escritor inglés John Le Carré y dirigida por Errol Morris, ganador de un Oscar al mejor documental de 2003 por The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara.

En la obra, Le Carré hace el recorrido desde sus años sirviendo en la inteligencia británica desde la Guerra Fría y pasando por Camboya, Beirut y hasta el Berlín de la caída del Muro, mostrando su viaje durante más de seis décadas como un escritor en su propia búsqueda de la chispa humana que marcó a sus personajes ficticios, según la editorial Penguin Random House.

