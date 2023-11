¿En cuáles ocupaciones se recupera más el salario real y en cuáles menos?

Buenos días. El mes se enfila marcado por las promociones comerciales del llamado Viernes Negro o Black Friday. En Costa Rica ni las tiendas ni los consumidores se quedan atrás.

La fecha de rebajas propiamente es el 24 de noviembre, pero desde esta semana empiezan a crecer las compras en línea en Estados Unidos..

Hay dos días más a tomar en cuenta: el Día de Acción de Gracias, el próximo 23 de noviembre, y el Cyber Monday, que es el siguiente lunes.

La cifra

El año anterior, toda la temporada acumuló

$211.700 millones

de ventas en línea, con tres picos: $11.300 millones el Cyber Monday, $9.120 millones el Black Friday, $5.300 millones el Día de Acción de Gracias, según Adobe Digital, que realiza el monitoreo desde hace años.

Salario real

(Rafael Pacheco Granados)

El Consejo Nacional de Salarios aprobó un aumento en los salarios mínimos del sector privado de un 1,83%. Pero, el aumento no es parejo.

El informe de política monetaria, presentado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) el 1° de noviembre pasado, hace referencia al comportamiento del salario real.

Estos son los puntos principales:

—La producción de Costa Rica tiene y tendrá mayor crecimiento, lo cual llevó a proyectar un aumento (5,0% para el 2023 y de 4,3% para el 2024) que es superior a la publicada en julio pasado.

—Mejora del mercado laboral: reducción del desempleo y subempleo, aumento del empleo formal y aumento de los salarios reales.

—Pero: ”El aumento de los salarios no ha sido suficiente para que el salario promedio real alcance los niveles registrados antes de la pandemia”.

—Por sectores: los trabajadores del sector privado alcanzaron ese nivel a principios del 2023.

—Sector privado y público: el nivel y la variación anual de los salarios en el sector privado son mayores que para el sector público.

—¿A qué se debe? “Las mejores condiciones laborales se manifiestan a su vez como presiones al alza sobre los salarios del sector privado”.

—Por grupos: la variación interanual y el nivel de los salarios reales de empleos de baja calificación se mantienen por encima de los de calificación media o alta, así como en el caso de los hombres respecto a las mujeres.

—Evolución en 2023: en general el salario real tuvo tasas de variación mensual positivas, excepto en setiembre; asimismo, la variación interanual y la acumulada aumentaron hasta agosto pasado y frenaron en setiembre pasado (ver gráfico).

bv | NETA: La nueva marca de vehículos eléctricos que llegará a Costa Rica bajo el respaldo de Pacific Motors

NETA llegará al país con dos modelos 100% eléctricos, el NETA U y el NETA V, los cuales ya se encuentran en preventa con precios especiales desde los $23.900.

4 infos para el día

Más tiendas

El Centro Comercial Oxígeno, en Heredia, anunció 15 nuevas tiendas, incluyendo a Adventure X, Express, Tommy Hillfiger y Calvin Klein, que generarán 200 empleos directos y 600 indirectos. Algunas estarán listas para el Black Friday y Navidad.

Proyectos

90 estudiantes de Lincoln School presentaron sus proyectos vinculados con Objetivos de Desarrollo Sostenible, como parte de la etapa final del Middle Years Program y su preparación para el Bachillerato Internacional.

(Foto cortesía / Para EF)

Poca expectativa

El metaverso no despega aún debido al conocimiento limitado del tema, consumidores poco impresionados, el aplazamiento de proyectos por parte de las firmas y preocupaciones con la privacidad y la seguridad, reveló GlobalData.

Cultivos

Un laboratorio en la azotea de edificios de la Universidad Estatal de Colorado demuestra que la agricultura agrivoltaica utiliza un tercio de agua que la agricultura en tejados a pleno sol, por una menor evaporación del agua, explica la revista Wired.

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Negocios | Krisia Chacón nos cuenta que Dos Pinos y otros productores sacan del mercado los empaques de queso Turrialba tras el fallo judicial por denominación de origen.

Finanzas | Krisia también les dice cuánto cuesta tener una casa en la playa.

Finanzas | Mónica Cerdas nos cuenta que el Banco Central estima que la inflación en Costa Rica se mantendría por debajo de 2% hasta el primer trimestre de 2024.

Recomendaciones de este viernes

Este viernes y todo el fin de semana se mantiene la Expocasa en el Centro de Convenciones.

El musical Cabaret se presenta del 17 al 26 de noviembre en el Teatro Nacional. Si desea aprovechar este fin de semana, hasta el próximo domingo estará ahí mismo el musical Frankenstein en el Teatro Espresivo.

En streaming, Netflix realizó cuatro estrenos en estos días: Nuovo Olimpo, Mysteries of The Faith, All The Light We Cannot See y Onimusha, una serie animada de acción y aventura basado en el videojuego Capcom.

Para hoy viernes vienen otros siete estrenos: Nyad, Daily Dose Of Sunshine, Sly, Selling Sunset, Ferry: The Series, Blue Eye Samurai y The Tailor, una serie de amores desventurados.

Les comparto el trailer de Onimucha.

