¿Es tiempo de gastos? Así va el consumo de los hogares en Costa Rica

Buenos días. El Banco Central de Costa Rica (BCCR) bajó la Tasa Básica Pasiva (de 5,63% a 5,58%), pero en todo setiembre dejó intacta la tasa monetaria. Hay otra rebaja.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció la reducción del 10% de la electricidad en octubre. Deberíamos tener más disminuciones: en costos y consumo.

En el mundo más del 80% de la electricidad depende de combustibles fósiles, que son responsables de más del 75% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global y de cerca del 90% de todas las emisiones de dióxido de carbono, según Schneider Electric.

La alternativa es combinar la generación renovable y sistemas digitales de gestión para mayor eficiencia.

En lo primero, Costa Rica es líder mundial: más de un 98% de la matriz energética del país proviene de fuentes renovables.

La cifra

¿Y el beneficio en la factura? Por ejemplo, el ahorro energético logrado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en el primer semestre de 2023 es equivalente al consumo de

1.611

viviendas en Costa Rica, según el AERIS, gestor del Aeropuerto. Aquí se instalaron 1.200 luces LED.

Gasto y consumo

(Rafael Pacheco Granados)

¿Cuáles son sus planes para este fin de semana? Probablemente hacer algunas compras, pasear o quedarse en casa, a la espera del pago de la siguiente quincena. La situación económica, pese a la inflación negativa, amerita mesura.

—Crecimiento de Latinoamérica: sería de 1,7% en 2023 y 1,5% en 2024, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

—Centroamérica: crecería 3% este año (en 2022 fue 3,4%) y 2,1% en 2024.

—Costa Rica: crecería 3,8% en 2023 y 3,4% en 2024.

—Razones: la política monetaria contractiva (las tasas de interés siguen altas) y los costos de financiamiento; empeoraría por los efectos de los choques climáticos, advirtió Cepal.

¿Cómo va el consumo?

—En Latinoamérica: en el primer trimestre del 2023 decreció el consumo por la pérdida del poder adquisitivo, la confianza, la restricción al crédito y el agotamiento del ahorro de las familias.

—En Costa Rica: viene creciendo respecto al 2022 el consumo general y de las familias, según datos del BCCR.

—Menor crecimiento: sin embargo, el crecimiento inteanual en 2022 y en 2023 es menor que en 2021.

—¿Cómo seguirá? Recordemos las expectativas de los consumidores, que miran más positivamente hacia el futuro de la economía.

Los amantes de los vehículos todoterreno cuentan con una alternativa con un precio altamente competitivo y sin sacrificar prestaciones: el nuevo Peugeot Landtrek, el primer pick-up de la marca francesa con alto rendimiento en cualquier terreno, confort y seguridad a bordo.

4 infos para el día

Estilo de vida

En el 2022 se registraron 1.254 fallecimientos (104,5 al mes) entre trabajadores de la educación, lo que plantea la necesidad de un cambio en estilo de vida hacia un modelo más saludable, según la Sociedad Seguros de Vida del Magisterio Nacional.

Programa Pyme

El Banco de Costa Rica lanzó su programa Pyme Creer para Crecer que incluye servicios de crédito, tarjetas de débito y crédito, seguros, soluciones digitales de pago, apoyo a pymes exportadoras y ahorro.

(zeljkosantrac/Getty Images)

Sucesión

Rupert Murdoch se retira a los 92 años y continuará como presidente emérito de News Corp. Lo sucede Lachlan Murdoch, su primogénito, como presidente de News Corp. y presidente ejecutivo y consejero delegado de Fox Corporation, según The Wall Street Journal.

Avances

Los premios Lasker fueron otorgados este año a científicos que implementaron avances en las estructura de proteínas y escaneos oculares, en este caso con una tecnología de rayos de luz que visualiza estructuras microscópicas en los tejidos del cuerpo como la retina.

