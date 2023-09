5 datos del índice de confianza al consumidor a tomar en cuenta en los negocios para fin de año

Buenos días. Como mencionamos hace unas semanas, empezó la temporada alta en el comercio y las cadenas anuncian plazas disponibles. En esa ocasión fue Walmart. Ahora Almacenes El Rey anunció 356 vacantes para servicio al cliente y operaciones.

Como todos los jueves, el Banco Central de Costa Rica anunció nuevos ajustes:

5,70%

es la Tasa Básica Pasiva a partir de ayer jueves 7 de setiembre; la Tasa Efectiva en Dólares bajó a 3,20%.

Confianza

Parece que el fin de año vine con más confianza en el futuro. El Índice de Confianza del Consumidor, basado en la segunda encuesta del 2023 de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, aporta varios datos a considerar en los negocios:

—En el último trimestre se registra una mejora en la percepción de la economía nacional (pasó de 45,1 puntos a 49, de 100 en total).

—A lo tico: 51% de las personas se sigue percibiendo como “ni pesimista ni optimista” sobre la economía nacional, con un retroceso del pesimismo (19%) y el aumento de los optimistas (30%), especialmente entre las mujeres y las personas de más de 35 años .

—Aumentan las personas que ven el futuro de la economía nacional más promisorio, las que opinan que su situación está mejor que hace un año, las que esperan más estabilidad en las tasas de interés para créditos (aunque predomina el negativismo en este tema) y en el tipo de cambio, la que confía en que su capacidad de compra será similar en 2024 y las que esperan una mejora económica y en los negocios para el próximo año.

—Se reduce quienes afirman que es un mal momento para comprar artículos grandes (a 54%) y las que esperan una crisis económica en los próximos cinco años (48,5%, aunque “es el segundo porcentaje más alto de personas que perciben una debacle futura en la economía del país desde que asumió el actual gobierno”, cita el documento).

—Para la mayoría es un mal momento para adquirir una vivienda (63%) o un vehículo (66%), aunque es menos que hace un año; creció en ambos casos el porcentaje de personas que cree que no sean “ni buenos ni malos tiempos” para comprar casa o carro, y el 52% espera aumentos de los precios de los hidrocarburos.

¿Ayuda en todo esto que la inflación de Costa Rica siga cayendo y que en agosto pasado se posicione en -3,28%, la mayor variación negativa de los últimos 10 años?

Tres infos para el día Copiado!

Nuevo recurso

La Oficina del Consumidor Financiero presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Banco Central de Costa Rica por la solicitud de datos de clientes bancarios.

Capacitación

La cooperativa CS Ahorro y Crédito es la encargada del programa de cinco meses para la inclusión financiera de mujeres en Guanacaste del Instituto Nacional de las Mujeres y el Banco de Desarrollo para América Latina.

Uso de inteligencia artificial

Globant y LaLiga Tech colaboran con Microsoft para incluir facilidades como subtítulos multilingües en tiempo real, traducciones automáticas, visualización de datos y contenido altamente personalizado adaptado a los aficionados y clubes usando inteligencia artificial.

La cita Copiado!

“La inversión en educación no debe analizarse como un monto nominal comparado con el PIB, sino que debe ajustarse para tomar en cuenta el tamaño de la población beneficiaria, en este caso, los estudiantes”. — Andrés Fernández, en un artículo publicado por la Academia de Centroamérica

El gráfico

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Economía y Política | Josué Alfaro revisa si es cierto que el país gasta mucho en educación, como lo afirman los ministros de Hacienda y MEP.

Finanzas | Mónica Cerdas explica las tendencias del tipo de cambio desde finales de abril del 2023.

Economía y Política | Francisco Ruiz entrevista al exministro de ambiente Carlos Manuel Rodríguez sobre la explotación de gas en Costa Rica.

Recomendaciones de este viernes Copiado!

El Club Reserva Conchal, en Guanacaste, presenta desde ayer y hasta el 14 de octubre próximo la exposición de obras de arte abstracto del artista costarricense Ale Rambar, bajo el sello de Esencial Costa Rica.

La Academia de Centroamérica presentará la publicación Propuestas para un mejor futuro: Construyendo una hoja de ruta para avanzar en el desarrollo de Costa Rica, una colección de ensayos elaborados por un grupo de especialistas, el próximo 20 de septiembre a las 5:30 p.m. en la Asamblea Legislativa.

El Ministerio de Cultura y Juventud celebra el Día del Niño y la Niña con varias actividades desde este hoy viernes. La agenda completa está en línea.

En streaming, hoy Netflix presenta el thriller Burning Body, el film romántico A Time Called You, la serie documental Spy Ops, el reality Selling The OC y el documental Rosa Peral’s Tapes, donde la ex policía Rosa Peral fue declarada culpable —en un controvertido juicio en Barcelona en 2020— por el asesinato de su pareja con la ayuda de un examante.

