¿Está decidiendo cuál posgrado realizar? Este es el doctorado y las 15 maestrías acreditadas por el Sinaes en Costa Rica

Buenos días. Ayer aprendí un nuevo término sobre uno de los nuevos síndromes laborales: sisifemia. Se une a padecimientos como ser workaholic, cuando alguien trabaja más de la cuenta, o el burnout, quien sufre estrés y cansancio acumulado tras años de vida laboral.

El nuevo trastorno laboral —viene del mito de Sísifo, condenado a subir una vez tras otra una enorme roca a la cima de una montaña— tiene que ver con ambición obsesiva, estrés crónico y cansancio patológico causado cuando la persona se autoexige mucho. Tiene consecuencias físicas y psicológicas.

En todos esos casos hay una mala relación con el trabajo. Otra situación, por supuesto, es el desempleo crónico o la exclusión, como en este caso:

29%

de las mujeres ocupan puestos en investigación y desarrollo y apenas 9% de los especialistas en inteligencia artificial son mujeres, según un informe de la Unesco y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Postgrados acreditados

En los comentarios en redes sociales de las publicaciones que realizamos sobre posgrados, los lectores discutían si era mejor una maestría y un doctorado o certificarse.

Una de las polémicas es sobre el reconocimiento salarial. Pero si usted considera que el principal beneficio es mantener vigencia en el mercado profesional, realizar estudios de actualización en uno u otro nivel es una opción inevitable.

En Costa Rica hay diferentes opciones para certificarse y también para un postgrado, tanto en universidades públicas como privadas. Y en el caso de maestrías y doctorados varias están acreditadas.

LEA MÁS: ¿Cuál certificación en tecnología debería elegir?

De acuerdo con el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes) en Costa Rica hay 252 carreras acreditadas de pregrado, grado y posgrado de 30 universidades y 6 centros parauniversitarios. Entre ellas, 16 posgrados:

Tres maestrías de la Universidad Nacional (UNA): gerencia de comercio internacional; salud Integral y movimiento humano; y gestión y finanzas públicas.

Dos de la Universidad Estatal a Distancia (UNED): en administración de empresas (con énfasis en gerencia de proyectos, gerencia estratégica, recursos humanos y mercadeo ejecutivo) y en psicopedagogía.

Dos del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC): computación (con énfasis en ciencias de la computación) y gerencia de tecnologías de la información.

Una de la Universidad de Costa Rica (UCR): administración educativa.

Tres masters de la Universidad para la Paz (Upeace): en medio ambiente, desarrollo y paz; en derecho internacional y derechos humanos; y en derecho internacional y solución de controversias.

Cuatro maestrías del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie): economía, desarrollo y cambio climático; agroforestería y agricultura sostenible; en manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad; y manejo y gestión integral de cuencas hidrográficas.

Un doctorado del Catie en ciencias en agricultura y recursos naturales.

(Shutterstock)

Las lluvias pueden traer complicaciones de salud para su perro: como problemas de piel, pulgas, garrapatas y enfermedades gastrointestinales.

Tres infos para el día Copiado!

Reforestación

20 colaboradores de la empresa Matra participaron en una iniciativa en la que sembraron 50 árboles seleccionados y como parte de la campaña de reforestación de la compañía.

Integración

DiDi anunció la introducción en su app en Costa Rica de su servicio que permitirá a usuarios taxistas de cualquier cooperativa a registrarse, conectarse y utilizar el servicio, ya implementada en México, Argentina, Chile y Colombia desde 2022.

Patrocinios

Las marcas de casas de apuestas están invirtiendo casi $72 millones en patrocinios de 7 de los 18 equipos de la Premier League inglesa en la actual temporada 2023-24, reveló un reporte de GlobalData.

(JUSTIN TALLIS/AFP)

La cita Copiado!

“No hay un proyecto que perdure 30 años en el tiempo y siga siendo el mismo. Todos se están transformando”. — Roberto Argüello, director de proyectos de Portafolio Inmobiliario

El gráfico Copiado!

Top 3 de EF Copiado!

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Negocios | Krisia Chacón nos cuenta sobre la inversión de $4,5 millones de Portafolio Inmobiliario para la transformación de Terrazas Lindora.

Economía y Política | Francisco Ruiz nos muestra los datos de la última temporada de cruceros en Costa Rica.

Finanzas | Mónica Cerdas y Luis G. Cardoce le dan seguimiento a la polémica sobre la información que está pidiendo el Banco Central de deudores.

Recomendaciones de este jueves Copiado!

El Ministerio de Cultura anunció su programa de actividades en Limón, Heredia, Cartago y San José del Festival de la Cultura Negra Limón 2023, como parte de su agenda del fin de semana.

Si se da una vuelta por la librería o a la feria del libro, que inicia este 26 de agosto, encontrará la novela La leyenda del volcán, de la escritora española Barbara Gil: en ella Aitana Ugarte desembarca en Puerto Limón en 1883 para casarse con un terrateniente de Turrialba y cuando llega se encuentra una tierra devastada, a su marido fallecido y al hijo de éste, un hombre alcohólico, a punto de perder la hacienda.

En streaming, Apple TV+ estrenará el 29 de setiembre la comedia Flora and Son, en la cual una madre soltera que no sabe qué hacer con su hijo adolescente rebelde. Mientras intenta que no se meta en líos, da con una guitarra acústica destartalada y un músico de Los Ángeles venido a menos, hasta que encuentra la armonía.

