Estas son las tres principales fuentes de financiamiento de la innovación de las empresas en Costa Rica

Buenos días. Hoy es el llamado Viernes Negro o Black Friday. Esperemos que encuentren productos según lo que necesiten y a precios realmente de oferta.

En Estados Unidos las ventas en línea, desde el 1° al 20 de noviembre, ya superan los $63.200 millones y el Día del Veterano (el pasado 11 de noviembre) se llegó a $3.160 millones, según Adobe Digital, que monitorea este tipo de comercio.

Quedan pendientes de sumar las ventas en línea del Día de Acción de Gracias (ayer jueves), el Black Friday y el Cyber Monday, el próximo lunes y enfocado en productos de electrónica de consumo.

La cifra

Hablando de ventas:

40.000

consolas de videojuegos PlayStation 5, de Sony, vendidas diariamente en 2023, según Finbold. Son 1.666 unidades colocadas cada hora.

En marzo pasado se registró la cifra mensual más alta (1,9 millones de unidades) y en abril anterior la más baja (1,2 millones).

Innovación

(Luis Navarro)

A principios de este mes de noviembre publicamos la posición de Costa Rica (74) en el ranking global de innovación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Somos sétimos en América Latina, además.

El Consejo Nacional de Rectores y su programa Centro Nacional de Alta Tecnología presentaron el Atlas Nacional de Innovación 2022, que plantea el estado actual en esa materia y brinda una visión del Sistema Nacional de Innovación.

El Atlas se realizó en la colaboración del Ministerio Nacional de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), y el financiamiento de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.

Entre algunos de los hallazgos del estudio destacan:

—Diseño institucional incipiente para sostener un Sistema Nacional de Innovación.

—Lento crecimiento económico y desigual (zonas rurales).

—Desface entre las políticas educativas, la actualización de los programas de estudio, formación continua y complementaria de cara al cambio y a la dinámica tecnológica y digital.

—El sistema bancario costarricense no propone los mecanismos suficientes para financiar ideas o iniciativas de alto riesgo.

—Diseño de estrategias de corto plazo, hechas a la medida de la Gran Área Metropolitana que no consideran la heterogeneidad estructural del país, así como las vocaciones productivas del territorio.

El estudio plantea acciones a implementar a nivel del marco institucional, sector gubernamental, sector empresarial, infraestructura de conocimiento y financiamiento.

En este campo propone:

—Contar con recursos y una forma de canalización alternativa, que considere fuentes como el capital ángel y fondos de riesgos, entre otros.

—Análisis profundo de los proyectos y una mediación, entre las personas que poseen las ideas y los respectivos financiadores.

—Valorar la heterogeneidad estructural del país para brindar opciones de financiamiento acordes a la innovación.

—Simplificación de los procesos administrativos.

De acuerdo con el Atlas, las principales fuentes de innovación en las empresas son la reinversión de utilidades (79%), la banca comercial (18%) y aportes de socios de la empresa (11%). El desglose en el gráfico.

bv | Día Mundial del Baño

Kimberly-Clark y Discovery lanzaron iniciativa que visibiliza la falta de acceso a saneamiento y agua potable en la región.

4 infos para el día

Sin cambios

El Banco Central de Costa Rica informó que la Tasa Básica Pasiva se mantiene en 5,41%, mientras la Tasa Efectiva en Dólares se ubica en 3,14% (antes: 3,16%).

Transporte eléctrico

Uber lanzó la nueva opción Uber Green, que permite a los usuarios solicitar viajes en vehículos 100% eléctricos en Santa Ana, Escazú y Sabana, y que se expandirá conforme más socios colaboradores con vehículos eléctricos se unan a la app.

Turismo sigue

El turismo extiende su boom al otoño en España: los hoteles registran su mejor octubre con pernoctaciones y tarifas récord, indica el diario español El País.

¿Por qué comemos rápido?

Los científicos realizan una investigación que conduciría a una mejor comprensión del apetito humano y por qué comemos rápido, informa la revista Nature.

(Rafael Pacheco Granados)

Recomendaciones de este viernes

El próximo 9 de diciembre, a las 7:00 p.m., se presentará el espectáculo folclórico de música y danza Libélula del grupo Matambú, en el anfiteatro Cora Ferro en la sede central de la Universidad Nacional de Heredia.

El Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer realiza la exposición de dibujos Los Maiceros, del artista Guido Núñez. Está abierta hasta el 22 de diciembre, de martes a sábado y de 8:00 a.m. a 4:00 p. m.

En streaming, Netflix presenta hoy Única, un documental sobre la modelo y presentadora italiana Ilary Blasi y su historia de amor, y el thriller A Nearly Normal Family, la película romática Last Call for Istanbul y el drama Elena sabe, basada en la novela de Claudia Piñeiro.

