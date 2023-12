Las exportaciones crecen: ¿cómo van por regiones de destino?

Buenos días. La época navideña entró con sus aires de alegría, unión e ilusión. La realidad para muchas personas es diferente y pueden sufrir tristeza, soledad y ansiedad por el cierre laboral, la asistencia a eventos y la compra de regalos.

Esas emociones provocarían más consumo de alimentación, azúcar y alcohol, así como disminución del ejercicio. Todo eso tiene desajustes biológicos, advirtió Jéssica Peña, representante del Colegio de Profesionales en Nutrición y psicóloga.

La cifra

La Asociación Americana de Psicología reveló que en Estados Unidos

37%

de los encuestados tienen cambios en el apetito por los sentimientos que genera la Navidad, 41% usa la comida para manejar el estrés y 28% aumenta el consumo de alcohol para “relajarse y convivir”. Hay que disfrutar con medida.

El Banco Central de Costa Rica publicó su comentario sobre la economía nacional el pasado 6 de diciembre del 2023. La entidad destacó:

Economía global: la inflación disminuyó y es posible la reducción de las tasas de interés, mientras algunas economías dan señales de fortaleza pese a la incertidumbre por los conflictos geopolíticos.

Economía nacional:

—”Continúa la transmisión diferenciada de la reducción de la tasa de política monetaria” al resto de tasas de interés.

—El premio por ahorrar en colones se ubica en valores negativos, aunque no hay indicios de dolarización del ahorro.

—Se mantiene el superávit en el dólar y la apreciación del colón.

—La inflación sigue en terreno negativo, si bien se registran incrementos mensuales en el índice de precios al consumidor. “La inflación se ubicaría dentro del rango de tolerancia alrededor de la meta en el segundo trimestre del 2024″.

—En setiembre el Índice Mensual de Actividad Económica registró una tasa interanual de 6,5%, superior en 3,4 p.p. con respecto al mismo periodo del 2022 y similar a la registrada un mes atrás.

—El crecimiento medio de la producción nacional de enero a setiembre del presente año fue 5,7% y el de los últimos 12 meses de 5,3%.

—Se mantiene el crecimiento del régimen definitivo y se modera el régimen especial (sigue con tasas de variación de dos dígitos).

—Continúan al alza las exportaciones, principalmente desde el régimen especial, con una mejora en la balanza comercial pese al aumento en importación (vehículos, equipos de transporte, alimentos y materias primas para varias industrias).

—Por regiones, las exportaciones crecieron en todos los destinos (comparado lo que va del año hasta octubre pasado con 2019), destacándose las ventas a: Resto de Europa (161%), Medio Oriente (140%) y América del Sur (68%), si bien los principales mercados se mantienen (América del Norte, América Central y Unión Europea).

Liderazgo tico

La Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de Costa Rica lidera el Comité de Inteligencia Artificial, lanzado a inicios de diciembre por la Federación de Asociaciones de Latinoamérica, El Caribe, España y Portugal de esa industria.

Consulta pública

Grant Thornton recordó que hasta el próximo 15 de diciembre de 2023 las personas interesadas podrán enviar sus observaciones del anteproyecto de decreto ejecutivo de reforma al Reglamento a la Ley del Régimen de Zonas Francas.

Impacto climático

Menos préstamos, más bajos y primas más altas es el impacto del cambio climático en las hipotecas en zonas con riesgo de un aumento del nivel del mar ligado a altas temperaturas, según un informe de ScienceDirect, informó El País.

A gran escala

Las investigaciones relacionadas con el Big Bang, al que se atribuye el inicio del universo, encabezan los proyectos de física de EE. UU., junto a iniciativas de gran escala sobre la materia oscura, los neutrinos y el bosón de Higgs, informó Nature.

Recomendaciones de este lunes

Pueden consultar la plataforma Mi Red, un repositorio con recursos (audios, videos, documentos e imágenes) para personas adolescentes e información sobre derechos en salud sexual y salud reproductiva, vidas libres de violencias de género y salud mental. Es impulsado por la Fundación Paniamor y la Asociación de Obstetricia y Ginecología.

En streaming, Netflix estrena mañana 12 de diciembre el reality Single’s Inferno, en donde un grupo de solteros buscan el amor en una isla desierta, y el documental Under Pressure: The U.S. Women’s World Cup Team en le cual podrán ver de primera mano la presión, la euforia, la alegría y las dificultades que estas atletas de talla mundial experimentan.

