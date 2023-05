Las predicciones climáticas, las altas temperaturas, el fenómeno de El Niño y el golpe económico

Buenos días. Hoy los fanáticos tendrán dos opciones para la noche: es el segundo juego entre los Lakers y los Nuggets en la Conferencia Oeste de la NBA; y es el primero de dos o cuatro clásicos posibles entre la Liga y Saprissa por la final del torneo local de clausura.

Esperemos buenos encuentros, que los podamos disfrutar (el problema es que las finales en fútbol normalmente son poco vistosas) y que todo el mundo se porte bien.

La receta básica en mercadeo digital es la misma: tener en cuenta a sus audiencias. Aún así:

70%

de los especialistas en mercadeo encuestados por Nielsen citan la economía como un obstáculo para formalizar sus estrategias de medios de 2023.

Economía y clima

Como hemos comentado anteriormente, el clima y sus fenómenos tienen efectos en los costos y la disponibilidad de recursos (energía y agua) en el sector agropecuario y de alimentos y, en el caso de los desastres por fenómenos naturales extremos, en la infraestructura vial y la producción.

“Los sistemas de producción de alimentos resultan especialmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”, recuerda Manuel Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió ayer que las temperaturas mundiales alcanzarían niveles sin precedentes en los próximos cinco años, impulsadas por los gases de efecto invernadero que retienen el calor y por el fenómeno de El Niño, que ejerce un efecto de calentamiento.

Hay casi un 100% de probabilidades de que los próximos años sean más cálidos, superando el récord de 2016 cuando El Niño fue “excepcionalmente intenso”.

Las repercusiones serían en la salud, la seguridad alimentaria, la gestión del agua y el medioambiente. “Tenemos que estar preparados”, alertó la OMM.

En Costa Rica, el Instituto Meteorológico Nacional pronostica que en estos meses de mayo y junio tendremos un déficit de 10% a 20% de lluvias en Caribe, Zona Norte, Pacífico y Valle Central, “siempre dentro de los rangos normales”, y que los efectos del fenómeno del Niño se percibarán en julio próximo.

De los 12 huracanes y tormentas tropicales que se esperan en la temporada, al menos uno afectaría directamente al país, pero tendríamos un atraso de las lluvias en el Pacífico Norte, “una canícula más seca” y “la condición de sequía meteorológica” en el Caribe Sur, Caribe Norte y algunos sectores de la zona norte.

Ahí también la temperatura estaría más arriba de lo normal durante mayo y junio, antes del fenómeno de El Niño.

¿Preparados?

(Rafael Pacheco Granados)

bv | Obra Salesiana organiza desayuno para recaudar fondos

(Contenido comercial)

Una Flor para María es el nombre del desayuno de recaudación de fondos para tres proyectos de la Obra Salesiana; la actividad será en el Hotel Real Intercontinental el sábado 20 de mayo.

Tres infos para el día

Obras en comunidades

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias aprobó más de ¢1.900 millones para seis nuevas obras ubicadas en Aserrí, Alajuelita, Acosta y Upala.

(Rafael Pacheco Granados)

Registro agropecuario

El Ministerio de Hacienda comunicó que, desde ayer 17 de mayo, está a disposición en el sistema de la Administración Tributaria Virtual el acceso y el retiro voluntario al Régimen Especial Agropecuario, por medio de las declaraciones de inscripción y modificación de datos.

Nuevos unicornios

Unas 13 empresas de inteligencias artificial generativa alcanzaron una valoración de más de $1.000 millones, superando el umbral del unicornio en el último año: OpenAI (valorada en $29.000 millones), Anthropic ($4.400 millones), Cohere ($2.000 millones) y Hugging Face ($2.000 millones), según CB Insights.

La cita

“Con respecto a qué va a pasar es muy pronto para saberlo. Muchas veces las marcas presentan la solicitud de bancarrota y es solamente una herramienta para reestructurar la empresa, que según nos dicen es este caso” — Sergio Gutiérrez, asistente de gerencia de Electroautos, distribuidor de la marca de autos eléctricos Letin en Costa Rica

La tabla

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Podcast | Krisia Chacón cuenta los cambios que en la segunda temporada de Dinero, podcast y negocios y sobre cómo comprar criptomonedas.

Economía y Política | Tatiana Soto detalla cuánto cuestan y qué ofrecen los cursos para las pruebas de admisión a UCR, TEC y UNA.

Negocios | Francisco Ruiz informa que Letin, marca china de vehículos eléctricos, se acoge a bancarrota y su distribuidor en Costa Rica promete respaldo.

Recomendaciones de este jueves

La Universidad Lead realizará un foro sobre ¿Por qué Costa Rica es tan caro? Retos para la Competitividad País el próximo jueves 25 de mayo a las 10:00 a.m.

Hoy 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos y Art City Tours organizó 14 espacios (exposiciones, talleres, visitas guiadas, charlas, instalaciones, intervenciones, videodanza, entre otras). Hay 3.000 cupos y se debe apartar en línea.

En streaming, el top de Apple TV+ incluye la comedia Ted Lasso, la película de misterio The Last Thing He Told Me, la serie de un futuro en apocalíptico Silo, la comedia The Big Door Prize y el documental Still: A Michael J. Fox Movie, sobre el popular actor de los años 80′s. El 24 de mayo la plataforma estrenará la comedia Platonic, una serie sobre las alteraciones que sufren en sus vidas dos antiguos amigos con una conexión platónica.

Feliz jueves

Gracias por leerme.

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.