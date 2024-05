¿Mucha tele? Conozca el tiempo que le dedicamos a la TV y al ‘streaming’ en Costa Rica

(Foto cortesía de Kantar Ibope Media / Para EF)

Buenos días. Es probable que hoy en la noche y el fin de semana muchas personas salgan al cine o a otro sitio. Muchas se quedarán viendo alguna película o harán una maratón de las temporadas y los capítulos de alguna serie en casa.

Un informe de Kantar Ibope Media da a conocer las características y publicaciones de la audiencia en Costa Rica. Estos son los datos:

—Televisión: 64% de los costarricenses prefiere ver sus programas favoritos en televisión lineal (abierta y de paga).

—Tiempo dedicado: los costarricenses dedican, en promedio, 5 horas y 27 minutos por día a ver televisión, ya sea películas o series. El 49% dice que ese es su principal fuente de entretenimiento.

—Programas con mayor audiencia: en 2023 los programas más vistos fueron concursos, dramas, noticieros, novelas y entretenimiento.

—Audiencia por género: las mujeres (53%) conforman la mayor parte de la audiencia televisiva, en comparación a los hombres, aunque la diferencia no es mucha.

—Audiencia por generaciones: el consumo de televisión varía entre generaciones; los baby boomers (27%) ven más televisión, seguidos por los millennials (26%) y la generación X (22%). La TV tradicional no es cosa de centennials o generación Z.

—Desafíos de mercado: las personas con menos de 30 años son quienes menos ven televisión.

—Tiempo compartido: 41% prefiere la televisión y el celular; el 40% usa la televisión, el teléfono y la computadora; y 18% utiliza hasta cuatro pantallas (smartphone, laptop, tablet y televisión).

—Publicidad: más de 2.900 anunciantes invirtieron en televisión abierta y paga en 2023, incluyendo 95 de los 100 más importantes anunciantes del país.

—Impacto de la publicidad: 36% de los ticos opina que la publicidad en televisión es interesante y ofrece algo de qué hablar.

—Cambio: la mitad de los costarricenses miran contenido en línea y 38% consulta en Internet para saber más sobre un producto o servicio visto en la pantalla.

—Streaming: 42% tiene suscripción a plataformas de streaming (34% entre 1 y 3 suscripciones) y 2% ve plataformas sin pago.

—Tiempo para streaming: en un día normal, el 19% dedica entre 30 y 90 minutos a disfrutar de este tipo de contenidos.

—Audiencia streaming: 47% de quienes utilizan las plataformas en línea son personas de 25 a 44 años.

La cifra

Aumentó el estrés crónico, vimos hace unos días. Y también…

58%

de las personas tiene sentimientos de aislamiento, más que el 46% de 2018 y debido a trabajos remotos, publicó The Wall Street Journal.

¿Qué más está pasando?

En Costa Rica: verificación de identidad en el móvil

El Tribunal Supremo de Elecciones y Radiográfica Costarricense S. A. anunciaron la disponibilidad de la aplicación móvil del sistema de Verificación de Identidad (VID). La funcionalidad permite corroborar la identidad de los clientes en trámites públicos y privados. Con la cámara del móvil se escanea la huella digital de la persona y se realiza la comprobación biométrica. Las entidades pueden tener registro y trazabilidad de quién realizó el cotejo. Ambas entidades afirmaron que la captura de la huella no queda almacenada en el móvil, pues la operación se realiza en tiempo real con la base de datos del Tribunal.

En el mundo: pilas bajas por economía

El mercado laboral está en auge y los consumidores siguen gastando, lo que suele ser una señal de optimismo. ¿Por qué la gente está tan deprimida por la economía? Las teorías abundan. Las cosas parecen buenas sobre el papel, pero muchos estadounidenses siguen sin estar convencidos. Una posible razón: los precios aumentaron mucho cuando la inflación fue muy rápida en 2021 y 2022. Ahora no están subiendo tan rápido, pero la gente se enfrenta a la realidad de que el alquiler, las hamburguesas con queso, las zapatillas para correr y la guardería cuestan más, explica The New York Times.

En ciencia: ¿Internet cuántica?

La llegada de la Internet cuántica, que utiliza principios de la mecánica cuántica y qubits en lugar de bits binarios, promete mayor conectividad, niveles de seguridad y rendimiento. Esta tecnología tiene el potencial de transformar muchas industrias, incluidas las telecomunicaciones, la ciberseguridad y la informática, según GlobalData. Y hay algunos proyectos que apuntan hacia ahí: AliroNet (la red de la startup Aliro Quantum), Lyra (investigación de Cisco y Nu Quantum para desarrollo de redes cuánticas), el módem cuántico de QphoX y la red cuántica de la empresa Energía Eléctrica de Chattanooga y Qubitekk en Tennesse.

