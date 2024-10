¿Se obtienen más horas laborales e ingresos para el hogar en pareja? Depende

Un estudio de la UCR revisa el efecto en el empleo y los ingresos para mujeres y hombres de 27 a 54 años con pareja según diversas variables. (Shutterstock)

La mayoría de los hogares más pobres son encabezados por mujeres jefas del hogar, quienes a su vez constituyen la principal fuente de ingresos y, en buena parte, provenientes de actividades de sobrevivencia.

Por eso, no es casual que los hogares más pobres reciban 11 veces menos ingresos que los situados en la cúspide de la pirámide (ver gráfico).

¿Qué ocurre en aquellos hogares con parejas?

Primero, recordemos que no están resueltas las brechas de género en empleo, ingresos, horas laborales y trabajo no remunerado en el hogar. Reducir esas diferencias, que afectan negativamente a las mujeres, costaría $5,8 millones a nivel global, según el cálculo hecho en 2017 por la Organización Internacional del Trabajo.

Segundo, el estudio elaborado por María Zúñiga, de la Universidad de Costa Rica (UCR), se planteó ver el efecto en el empleo y los ingresos para mujeres y hombres de 27 a 54 años con pareja según diversas variables. Ella utilizó datos de las encuestas continuas de empleo de 2012 a 2022.

¿Qué encontró? Intentemos simplificarlo:

—Horas trabajadas: son mayores para los hombres (195) que para las mujeres (131) que participan en la fuerza de trabajo, incluso durante la pandemia (157 y 93, respectivamente).

—Ingresos: por supuesto, eso implica diferencias en el ingreso total promedio.

—Tamaño de la familia: el número de hijos menores de seis años reduce las horas trabajadas de las mujeres.

—Escolaridad: los años de estudio impactan el número de horas trabajadas. (Como hemos visto en otras ocasiones, el nivel académico impacta el ingreso.)

—Por regiones: vivir en las regiones del Pacífico Central, Chorotega y Brunca implica un menor número de horas trabajadas que en la región central de Costa Rica.

—En pareja: el ingreso por hora de la pareja también tiene un efecto en las horas trabajadas. Pero no son iguales para hombres que para mujeres, incluso cuando hay ingresos como rentas a la propiedad y transferencias.

Y no olvidemos que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), las mujeres (con 32 horas por semana) dedican el doble de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado en el hogar en Costa Rica. Una situación que no cambió desde 2017 cuando se realizó por primera vez esta medición.

La cifra

Guatemala y República Dominicana superan a nuestro país en seguros en la región, pero el rezago es mayor en el ranking mundial.

115

es el puesto de Costa Rica a nivel global “con mejor potencial asegurador”, según el estudio Demografía: un análisis de su impacto en la actividad aseguradora, de Mapfre Economics.

¿Qué más está pasando?

En Costa Rica: desafíos y oportunidades en mercado eléctrico

El pasado 2 de octubre se realizó el tercer foro virtual El Futuro del Mercado Eléctrico en Costa Rica: Desafíos y Oportunidades, organizado por el Observatorio sobre OCDE y Políticas Públicas.

En el foro se indicó que la mayoría de cantones con una duración media de interrupciones mayor y un mayor costo del servicio se ubican fuera de la Gran Área Metropolitana.

Asimismo, que la limitada participación del sector privado en el sistema eléctrico obstaculiza la innovación y la competitividad necesarias para superar los próximos desafíos, por lo que se urgió al cambio del marco legal.

En el mundo: los robots, la siguiente batalla sindical

Los trabajadores portuarios en huelga volvieron al trabajo, tras un acuerdo de aumento salarial del 62%, pero el desacuerdo sobre la automatización impide una paz duradera.

Los estibadores podrían volver a los piquetes. En una asamblea sindical se mostró un video de TikTok que mostraba vehículos automatizados circulando entre los contenedores, relata The Wall Street Journal.

“No hay conductores en ninguna de esas máquinas. No son ninguna broma, hombre”, dijo Harold Daggett, líder del sindicato. “Dicen que ese es el futuro. ¡Sobre mi cadáver!”

En ciencia: un Nobel y la IA

Por primera vez (y probablemente no será la última) un avance científico logrado gracias a la inteligencia artificial (IA) fue reconocido con un premio Nobel.

El Nobel de Química de 2024 fue otorgado a John Jumper y Demis Hassabis, de Google DeepMind en Londres, por desarrollar una herramienta de IA revolucionaria para predecir las estructuras de las proteínas llamada AlphaFold.

También fue premiado David Baker, de la Universidad de Washington en Seattle, por su trabajo en el diseño computacional de proteínas, que se ha visto reforzado por la IA en los últimos años, agregó Nature.

