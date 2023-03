Semana Santa: la ocupación hotelera, dónde hay espacio, y el cine si se queda en casa

Buenos días. Llegamos al fin de mes, al fin del primer trimestre del 2023 y a la Semana Santa. Espero que para quienes trabajan les sea de provecho y quienes descansan puedan recargar pilas. En nuestro caso, volveremos con este boletín hasta el 11 de abril.

Antes de irnos, la firma Kingston nos recordó que hoy es el Día Mundial del Backup o del respaldo de datos. ¿Tiene todos sus archivos con algún respaldo y bien seguros?

Para el 2025 el volumen global de datos llegará a:

175 zettabytes

lo que representa un aumento del 61% con respecto al año 2020, según Statista. Para tener alguna idea de esto: en 2021, en media expansión del servicio, solo el streaming alcanzó 3,3 zettabytes.

Los datos del turismo

El Macaw Lodge es un sitio de montaña ubicado en el sur del Turrubares, detrás del parque nacional Carara. Para estos días esperan visitantes que huyen de las aglomeraciones y quieren compartir con la naturaleza, así como realizar actividades de bienestar personal.

Está a 45 minutos de Jacó, por lo que también puede ser atractivo para quienes quieren hacer todo lo anterior y darse una escapada a la playa. Aunque en el lodge pasarán muy entretenidos por la cantidad de actividades: avistamiento de aves, senderos, lagunas, catarata, cultivos y producción artesanal de chocolate.

“Son varias actividades para generar diferentes experiencias”, dijo Pablo Gordienko, socio fundador de Macaw Lodge.

En la próxima semana muchas personas huirán de la rutina para regresar luego con nuevos bríos. De hecho, el turismo sigue creciendo.

A nivel internacional los resultados fueron más fuertes de lo esperado en el 2022, debido a la demanda acumulada: más de 900 millones de turistas viajaron durante todo ese año, el doble que en 2021, aunque 37% menos que en 2019, según la Organización Mundial del Turismo.

En Costa Rica, la Cámara Costarricense de Hoteles indica que la ocupación esperada del sector es del 84%, similar por ejemplo a la temporada de fin y principio de año de 2015, que a su vez fue 16% más que en 2014.

Para esta Semana Santa, la ocupación sería mayor en playas (90%) que en hoteles de montaña (71%) y ciudad (64%) y mayor en las Llanuras del Norte, Pacífico Central y el Caribe que en Guantacaste, Puntarenas y Pacífico Sur.

En todas las regiones, nueve de cada 10 hoteleros esperan que la ocupación sea superior o similar a la Semana Santa de 2022. De hecho, la ocupación para este 2022 aumentaría respecto al año anterior (77%) y a la de 2021 (51%).

Puede revisar alternativas de hoteles de aventura, sostenibles, de montaña y de ciudad, entre otros.

bv | Alerta ante intentos de hackeos

Un grupo de expertos en ciberseguridad y telecomunicaciones compartieron prácticas actualizadas y efectivas para resguardar la seguridad cibernética, en un evento de Telecable y Fortinet.

Tres infos para el día

Diversificación energética

El Instituto Costarricense de Electricidad contempla el aumento de la participación de las fuentes solar y eólica, nuevos proyectos geotérmicos y de almacenamiento eléctrico.

Modificación

El Banco Central de Costa Rica modificó la tasa básica pasiva en colones a 6,63% y en dólares a 3,17% a partir de ayer 30 de marzo del 2023; las anteriores eran 6,69% y 3,18%, respectivamente.

Calificación bancaria regional

Moody’s mantuvo la perspectiva estable en cuatro sistemas bancarios de América Latina (Panamá, Paraguay, Uruguay y Centroamérica) y revisó la perspectiva a negativa desde estable el de Argentina.

La cita

“A medida que la fe en el sistema fíat disminuye, la adopción de bitcoin naturalmente aumenta porque no hay otro lugar a donde ir” — Samson Mow, CEO de JAN3

El gráfico

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Finanzas | Luis G. Cardoce conversó con el CEO de JAN3 sobre cómo Costa Rica debe aprovechar su hidroenergía para minar bitcoin.

Economía y Política | Eugenia Soto nos dice la nueva fecha para la presentación de declaraciones de sociedades inactvias.

Tecnología | Los factores que favorecen la consolidación del trabajo híbrido y los que podrían hacer repensar a las empresas a un retorno a la presencialidad total.

Recomendaciones de este viernes

La universidad Lead realizará un evento virtual sobre las recomendaciones de la OCDE para la educación costarricense el miércoles 26 de abril. Puede registrarse en línea.

Si se queda en casa y quiere aprovechar para ir al museo y al cine estas son las opciones.

—El Museo Nacional abrirá la próxima semana los días martes 4 y miércoles 5 abril de 8.30 a.m. a 4.30 pm.

—Revise también las carteleras de Cinépolis, Cinemark, Cine Magaly y Sala Garbo.

Entre los títulos llamativos están: Super Mario Bros, Calabozos & Dragones y John Wick 4, así como los conciertos de ColdPlay en Argentina y el nuevo álbum de Metallica.

El Magaly proyectará el film español Competencia Oficial, con Penélope Cruz y Antonio Banderas, y la Sala Garbo tendrá el documental Talk of the devil y el film The Exorcist este 1° de abril.

Feliz viernes, feliz fin de semana y que pasen de lo mejor en Semana Santa.

Nos reencontramos el martes 11 de abril.

