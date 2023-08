Si las exportaciones van viento en popa con productos tradicionales y dispositivos médicos, ¿qué ha pasado con las de electrónica y chips?

Buenos días. El Banco Central de Costa Rica (BCCR) estableció una nueva norma técnica de ciberseguridad para el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) que debe cumplirse a más tardar en junio de 2024 en las entidades afiliadas con la respectiva certificación para no ser sancionadas.

La norma técnica complementa reglamentos y leyes vigentes, así como amplía los controles de seguridad de la información. “Aplica a las organizaciones afiliadas a Sinpe”, explicó Juan Bustos, gerente local de Sisap.

Y es que los números de Sinpe no son bajitos:

6 millones

de suscripciones a Sinpe y se liquidaron 237 millones de transacciones por ¢3,92 billones al 14 de julio de 2023, según las estadísticas del BCCR.

Exportaciones

Los dispositivos médicos y varios productos tradicionales encabezan las exportaciones costarricenses. ¿Y qué ocurre con las de electrónica y los microprocesadores? Vamos por partes.

—Mercado global: las ventas de microprocesadores fueron por $40.700 millones en mayo de 2023, un 1,7% más respecto a abril y 21% menos que un año atrás, según la Asociación de la Industria de Semiconductores. Al final del 2023 se alcanzarían $515.000 millones, por debajo de los $574.100 millones de 2022, debido a la caída del consumo y de la demanda.

—Resultados: Intel reportó ganancias por $1.481 millones en el segundo trimestre de este 2023, lo que revierte las pérdidas por $454 millones del mismo periodo hace un año, aunque los ingresos de $12.949 millones fueron 15% menores. La firma espera aprovechar el próximo impulso que recibiría la industria con las tecnologías de inteligencia artificial.

Exportaciones desde Costa Rica, según datos de la Promotora de Comercio Exterior:

—2013: fue el año de las mayores exportaciones del sector de electrónica ($3.266 millones) y en circuitos integrados y microestructuras electrónicas ($2.377 millones).

—Desde 2015: tras la salida de la fábrica de Intel, y hasta 2019, las exportaciones del sector oscilaron entre $797 millones y $898 millones, y las de circuitos de $38 millones a un máximo de $86 millones en 2018.

—En 2020: con la reapertura de la fábrica de Intel se da un salto. Se pasó de $965 millones en ese año a alrededor de $1.517 millones en 2021 y 2022 en el sector; en circuitos se exportaron $197 millones, $516 millones y $492 millones en 2020, 2021 y 2022, respectivamente.

—Primer semestre de 2023: el sector exportó $725 millones, con un promedio mensual de $120 millones, ligeramente menor al promedio mensual de los dos años anteriores ($126 millones); en circuitos se exportó $198 millones, un promedio de $33 millones mensuales, también inferior a los promedios mensuales de los dos años anteriores.

También esperamos que las nuevas tendencias tecnológicas y la Chip Act de Estados Unidos ayuden a las exportaciones de estos productos en los próximos años.

Tres infos para el día Copiado!

Otra recepción

El Instituto Costarricense de Electricidad recibió la Planta Hidroeléctrica El General, ubicada en Sarapiquí y con capacidad de 200 gigavatios hora de energía al año al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), lo que equivale al consumo de 67.000 hogares en 12 meses.

Mes tecnológico

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones inauguró el mes de la ciencia y la tecnología con el foro sobre las perspectivas y desafíos en el sector agropecuarios.

Aplicación

La informática FICO, de software analítico apoyado con inteligencia artificial, y Belvo, plataforma regional de pagos, firmaron un acuerdo para ampliar el acceso al crédito en Latinoamérica y mejorar la gestión de riesgos de los bancos.

La cita Copiado!

“Es de esperarse, para la segunda parte del año, cotizaciones del tipo de cambio como las que se han observado en los últimos tres meses, bajo un escenario optimista en el que no se generen shocks que impacten al alza severamente el precio internacional del petróleo o restrinjan la llegada de dólares al país, por ejemplo”. — Grettel Vásquez, analista de estudios económicos de Scotiabank

El gráfico Copiado!

Recomendaciones de este jueves Copiado!

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, anunciaron el programa de diplomado internacional en bioeconomía aplicada a la cadena de valor del café dirigido a productores, emprendedores y estudiantes de la región.

Del 12 al 14 de setiembre próximos será el Primer Congreso Espacial Centroamericano 2023 en la Universidad de Costas Rica, sobre el estado actual de la industria espacial y cómo impulsar las sinergias entre los países del área.

En streaming, Netflix estrena para los usuarios locales el drama Heartstopper, Head to Head (la firma etiqueta este film como comedia y thriller) y Zom 100: Bucket List of the Dead (comedia, horror y acción), este último sobre un joven que despierta en medio “apocalipsis zombi” y tiene una lista de deseos.

