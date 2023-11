Varias actividades se destacan por su crecimiento, según el Banco Central, y hay tres en servicios profesionales que llaman la atención

Buenos días. Finaliza el año y con él el cierre contable del año que amerita varios cuidados, como lo vimos ayer. Y se acerca el 2024 con las predicciones o perspectivas de tendencias.

Euromonitor publicó las principales tendencias de consumo globales: inteligencia artificial, detección de emociones en mercadeo como clave para atraer a los clientes, sostenibilidad y exigencia de cumplimiento de compromisos, la responsabilidad social y búsqueda de mejores ofertas para generar ahorro.

La cifra

Una tendencia que también seguirá es la escasez de talento global, que afecta al 77% de las organizaciones, pero se puede lograr

30%

más de probabilidades de contratar a candidatos mejor calificados si las empresas recurren a un reclutador, según Manpower.

Actividades con empuje

El Banco Central de Costa Rica publicó el informe mensual de coyuntura económica para noviembre del 2023.

La entidad resaltó:

—El índice mensual de actividad económica (IMAE) mostró un incremento interanual de 6,5% en setiembre del 2023, una aceleración de 3,4 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al mismo mes del año anterior.

—El crecimiento medio de enero a setiembre de la producción nacional se situó en 5,7% y la tasa media de crecimiento de los últimos 12 meses aceleró por sexto mes consecutivo y alcanzó 5,3%.

—El aumento de la producción de las empresas del régimen definitivo se situó en 5,5% y acumula 12 meses de aceleración mensual.

—La producción de los regímenes especiales creció 12,8%, aunque desde junio pasado se observa una moderación en su ritmo de crecimiento debido a un menor dinamismo de los servicios profesionales e informáticos. Aquí se mantiene el incremento en la producción de implementos médicos.

Varias actividades están destacándose :

—El alza de dos dígitos en la construcción.

—El crecimiento de la actividad de comercio y reparación de vehículos, que mantiene la aceleración mensual desde febrero anterior, en particular en las ventas de automóviles (más del 20%), productos farmacéuticos (5%), comercialización de materiales de construcción (2,6%) y de los productos eléctricos y electrónicos (4,9%).

—La industria de servicios creció 4% en términos interanuales, debido al aumento de las actividades profesionales (9,3%), de transporte y almacenamiento (5,8%) y de hoteles y restaurantes.

—Los servicios profesionales son impulsados por los de consultoría y apoyo a empresas en los regímenes especiales, de publicidad del régimen definitivo, y de las agencias de viajes dada la recuperación del turismo.

—La creciente llegada de turistas junto con el aumento de la demanda interna de restaurantes llevó a un crecimiento interanual de 4,1% en hoteles y restaurantes, superando lo visto antes de la pandemia (casi 3%).

bv | Banco Popular promueve finanzas más sanas mediante sus productos de ahorro

Entre otros productos que ofrece el Banco Popular destacan: la Cuenta Naranja y Plan Naranja, además de las cuentas para niños y jóvenes, la cuenta ambiental, el ahorro escolar para el sector privado, así como los certificados de ahorro a plazo.

4 infos para el día

Apoyo

La Cooperativa de Mujeres de Cuajiniquil, en La Cruz e integrada por 15 mujeres, inauguró su food truck Delicias de Cuajiniquil con el apoyo del proyecto Restaurando Ecosistemas y Economías Locales de Davivienda Costa Rica y la Agencia de Cooperación Alemana.

Feria emprendedora

Más de 265 emprendimientos serán parte de la Feria Hecho Aquí 2023 con productos de artes visuales, diseño, artesanías, gastronomía, agroindustria, creación literaria y libros en la Antigua Aduana y Casa del Cuño del 8 al 10 de diciembre.

(Foto cortesía / Para EF)

Factibilidad

Cada una de las propuestas de privatizar empresas públicas de La Libertad Avanza, del presidente electo Milei, enfrenta dificultades en el corto plazo, anticipa el diario argentino La Nación.

Algoritmos en línea

Tres científicos informáticos demostraron que algunos algoritmos se quedan cortos para resolver el llamado problema k, sobre la tarea de los servidores para cumplir solicitud de información, explica la revista Quanta.

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Economía y Política | Tatiana Soto nos dice cuáles son las escuelas privadas más grandes de Costa Rica en 2023.

Economía y Política | Brandon Flores le dice cómo ponerse al día sin multas si debe el marchamo de años anteriores.

Emprender | Les cuento la historia de Innata Moda Sostenible que crea prendas personalizadas, reversibles y versátiles.

Recomendaciones de este martes

El Club de Investigación Tecnológica y la Universidad Cenfotec realizarán la conferencia sobre las Implicaciones y desafíos del uso de Inteligencia Artificial en la evaluación por competencias en lenguas extranjeras, el próximo 5 de diciembre a las 5:00 p.m.

El centro global de formación en tecnología elev8 anunció una nueva convocatoria de 200 becas completas para el programa de formación en computación en la nube, AWS re/Start.

En streaming, Netflix estrena hoy:

—Leo, un musical animado para menores de edad.

—El reality Squid Game: The Challenge, una competencia con 450 participantes.

—La serie documental High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America, sobre cómo la cocina afroamericana va de la mano con los movimientos sociales y culturales en Estados Unidos.

