Viene Expocasa y Decoración, y seis medidas para aprovechar el turismo de reuniones, eventos y negocios

Buenos días. Hablamos de financiamiento para vivienda y autos el viernes anterior. Sucede que viene la Expocasa y Decoración, que cumple 15 años de realizarse.

Será del 2 al 5 de noviembre en el Centro de Convenciones. La entrada es gratuita. Se expondrán las ofertas inmobiliarias, de financiamiento, de decoración y de lotes.

También se realizarán charlas sobre financiamiento, seguros y remodelación, entre otros. Participarán más de 100 expositores y pymes de artesanías en decoración y viveros.

La cifra

Un detalle de este mercado:

68%

de los hogares tiene como activo su vivienda, de acuerdo con el INEC.

Turismo de reuniones

(Adrian Soto)

Seguimos con eventos. Del 25 al 27 de octubre próximo se realizará la Conferencia Internacional de Turismo Sostenible en la Universidad Latina en San Pedro. Es convocada por la Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Es la octava ocasión en que se reunirán en Costa Rica. El evento tiene una triple importancia: para el turismo sostenible, para el turismo de reuniones y para el turismo en general.

El sector está en recuperación. De enero a agosto del presente año ya se suman 1,9 millones de visitantes.

Se proyecta que al cierre del año serán entre 2,3 y 2,5 millones. Esto es más que en 2019 y en 2022.

¿A qué vienen?

Los turistas realizan una gran cantidad de actividades en Costa Rica: aventura, naturaleza, sol y playa complementados con cultura, gastronomía, bienestar y compras, según el informe del primer semestre del ICT. También vienen por negocios y eventos (véase el gráfico).

A finales de setiembre, se realizó el Motivation Luxury Summit de Fiexpo Exhibition 2023 en el Hotel JW Marriott Guanacaste, uno de los eventos más importantes a nivel mundial en el turismo de reuniones y de lujo.

Participaron 18 empresarios costarricenses y 50 compradores invitados VIP de Estados Unidos, Canadá y México, entre otros. Por supuesto, luego pasearon por la provincia. Hay buenas perspectivas.

Para aprovechar este mercado hay que hacer más que cruzar los dedos y esperar que la belleza del país les enamore. Ya hace varios años, la Organización Mundial de Turismo recomendó poner atención a los cambios del segmento:

—Brinde experiencias: el consumidor se fija en el valor total (más que en el precio bajo), busca experiencias con sentido y ahora es un cocreador activo de contenidos y productos.

—Los organizadores de eventos piden un enfoque centrado en el cliente y con respuestas rápidas, teniendo en cuenta los gastos que se realizan.

—Se requiere atender las necesidades de los clientes y no vender solo un producto.

—Se requiere actualizar las estrategias: se observa un uso limitado de las nuevas tecnologías y de campañas inteligentes.

—Se debe desarrollar las marcas y definir estrategias de posicionamiento.

—Se requiere innovación y articular los activos del destino, no copiar a otros destinos. La oferta debe ser difícil de imitar.

4 infos para el día

Remodelación

La Compañía Nacional de Teatro anunció una inversión de ¢73 millones en los teatros de la Aduana Alberto Cañas y 1887. El objetivo es, además de la conservación y mantenimiento de ambos patrimonios, mejorar las instalaciones para atención de público y la producción artística.

Emprendedoras STEM

El programa Constelar graduó a 170 emprendedoras y personas interesadas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). La iniciativa es impulsada por la Fundación Crusa, la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, y la incubadora Impact Hub San José.

Regreso a las barreras

Los gobiernos están desechando las políticas de economía abierta que “hicieron rico al mundo” y optan por el proteccionismo, advirtió la revista The Economist.

Avances 3D

La impresión tridimensional está mostrando avances en la generación de microestructuras de vidrio de sílice transparente, uno de los materiales esenciales utilizados en la sociedad y la industria debido a sus excepcionales propiedades ópticas, térmicas y químicas, según la revista Science.

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Economía y Política | Brandon Flores explica sobre cómo calcular el valor fiscal de autos y motos.

Finanzas | Luis G. Cardoce detalla las tres claves de la segunda comparecencia de Róger Madrigal en la Asamblea Legislativa sobre el conflicto por los datos exigidos por el BCCR.

Negocios | Krisia Chacón presenta las mejores startups del mundo según LinkedIn.

Recomendaciones de este lunes

Está abierta la inscripción a los cursos de formación tecnológica de Laboratoria y en alianza con Scotiabank. Se elegirán 170 mujeres.

En streaming, Netflix estrena mañana martes la segunda temporada de la comedia Last One Standing. El miércoles es el turno del drama Once Upon a Star, la historia de un equipo de cine al aire libre en la Tailandia de los años 60′s.

