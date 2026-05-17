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Allen quería emprender y Roberto recibió el diagnóstico de que es celíaco: entonces fundaron un restaurante de fusión de comida asiática libre de gluten en La Fortuna de San Carlos

Shiitake Asian Food es el primer restaurante de comida fusión asiática certificada como libre de gluten; nació en La Fortuna, San Carlos, y tiene planes de expansión en Costa Rica

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Por Carlos Cordero Pérez

Roberto Valle sentía punzadas en el estómago, dolor de cabeza y alergias al consumir pan o pasta. Acudió al médico. Tenía una lesión en el intestino y era celíaco. Una biopsia posterior confirmó la existencia de un cáncer en etapa inicial.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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