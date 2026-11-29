Monserrat Sequeira acompañaba a su bisabuelo a las consultas médicas cuando le diagnosticaron cáncer de pulmón.

Él vivía solo y era muy independiente. Los viernes salía a bailar. Todo cambió durante los siguientes seis meses hasta su fallecimiento.

Monserrat, que entonces tenía 15 años y no tenía a nadie tan cercano con una grave enfermedad, se turnaba junto a su familia para acompañarlo a las citas médicas. Ahí, ella vio el desperdicio de tiempo cuando el especialista pasaba a registrar sus notas en forma manual o en computadora en el expediente.

“Fue una promesa personal: hacer lo máximo posible para que el sistema de salud fuera un poco más sencillo”, cuenta ella.

No sabía ni qué ni cómo lo haría. Cinco años después, su experiencia laboral y el avance tecnológico, en particular la inteligencia artificial (IA), generaron las condiciones y las posibilidades para crear una solución con gran potencial de negocio.

Tras graduarse de secundaria en un colegio de Goicoechea, de donde es originaria, estudió mercadeo digital en la Universidad de Costa Rica en 2020 y empezó a trabajar, a los 19 años, en Tobi Pets, un emprendimiento de comercio electrónico especializado en artículos para mascotas. Descubrió un nuevo mundo.

Junto a André Robert, fundador de Tobi Pets, conoció qué era un emprendimiento, qué era una startup, otros proyectos y el ecosistema de apoyo en Costa Rica, incluyendo incubadoras, aceleradoras y fondos de inversión semilla o de capital de riesgo.

Por fin veía posibilidades para desarrollar la solución que pensó cuando era adolescente.

"El problema es cómo trabajan los doctores y toda la carga de iniciativa que tienen, más que las familias", explicó Monserrat Alvarez, fundadora de Vitta Health. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Dividiendo su tiempo

Monserrat seguía trabajando en Tobi Pets y dedicaba su tiempo libre al proyecto de una aplicación de salud enfocada en las familias y los pacientes.

Participó en forma virtual en algunas incubadoras y aceleradoras, como Emprelatam (un programa con sede en Ciudad de México) y Avant Lab, una plataforma de inversión temprana especializada en iniciativas de salud que opera desde Argentina.

Con ellos trabajó en definir las estrategias y abordó los grandes desafíos de las soluciones en esta industria, como la interoperabilidad, la privacidad y la seguridad de los datos.

En 2023 realizó las pruebas con su primera versión y se dio cuenta de que el tamaño del mercado era una limitante.

En un viaje a Europa, en Manchester, Inglaterra, encontró “en cada 100 metros y en cada esquina” espacios de coworking de emprendedores tecnológicos que pasaban horas programando, conversando e intercambiando ideas, conociendo inversionistas y negociando con ellos. Fue un golpe de adrenalina: desarrollar su proyecto era posible.

Empezó a formarse en programación, desarrollo de soluciones informáticas y ciberseguridad. En algún momento cotizó el desarrollo de la aplicación con varias empresas, pero el costo “era absurdo”.

“Por una funcionalidad cobraban $1.000 o $2.000 y yo no tenía presupuesto para eso”, cuenta Monserrat. “La IA cambió eso. Con la IA inicié el producto mínimo viable”.

Los cursos y las mentorías con Moisés Campos (quien fue director de tecnología de la Caja Costarricense de Seguro Social) y Juan Ignacio González (del clúster de emprendimientos en ciberseguridad CiHUB) la guiaron.

Empezó apoyándose en ChatGPT y luego en Claude, cuidando especialmente los estándares de calidad y protección de datos. Con la nueva versión, realizó pruebas a nivel de los médicos, confirmando sus problemas de sobrecarga operativa y si la solución los resolvía. Con la retroalimentación obtenida, en 2024 fundó oficialmente Vitta Health.

Ese mismo año participó en el programa Dementes, de Televisora de Costa Rica, donde alcanzó la final del concurso e ingresó al Life Science Center for Innovation de la Clínica Bíblica, una incubadora y aceleradora de proyectos y emprendimientos de salud de ese centro médico.

Recibió nuevos insumos, pero tuvo que hacer una pausa y eso le cobró factura.

"Adaptamos la aplicación a lo que piden los médicos", dijo Monserrat. "La personalizamos a la especialidad, pues cada una exige datos distintos". (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La aplicación de Vitta Health puede utilizarse a través del teléfono móvil o la computadora para mayor facilidad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un alto en el camino y el reimpulso

En agosto de 2025, el Grupo Montecristo adquirió Tobi Pets, donde ella todavía era colaboradora.

Eso creó un posible conflicto de interés, pues 12 de las empresas de esa corporación eran de la industria de la salud —tales como Hospital Metropolitano, Medismart y Clínica Santa Catalina— y ella seguía en la incubadora de Clínica Bíblica, que era competidora.

Decidió hacer un alto. Un año más tarde, renunció a Tobi Pets para completar el proyecto. Al reingresar al centro de innovación de la Bíblica, se dio cuenta de que enfrentaba a más competidores, como Huli Health y Siku. “Tocó correr para ver cómo nos diferenciamos”, dice Monserrat. Replanteó los objetivos.

Mantuvo el propósito de crear una solución que reduce la carga administrativa en más del 35% con la grabación de la conversación entre médico, paciente y familiares, la transcripción, la incorporación a los expedientes y la generación de recetas en forma automática, adaptando la solución a los requerimientos de cada especialidad (médicos generales, nutricionistas, ginecólogos o neurólogos, por ejemplo).

Para diferenciarse, apoyándose en los llamados gemelos digitales (una réplica virtual, en este caso del expediente), el paciente puede actualizar los síntomas y los parámetros después de su cita, de forma que el médico puede darle seguimiento y recibir alertas cuando sea necesario. “El propósito es reducir la brecha entre una cita y otra”, explicó.

El uso de la solución implica el consentimiento previo del paciente. La solución es una aplicación web (corre en el navegador) para computadoras y teléfonos móviles. Entre otras facilidades, puede transcribir desde otro idioma, generar un resumen, definir los datos para el seguimiento y enviar alertas. También se integra a otros sistemas, cuando se requiere, contemplando la seguridad informática y de los datos.

Con todo preparado, Monserrat empezó a comercializar la solución el pasado 1.° de noviembre. Su meta es concluir este 2026 con 10 consultorios médicos. Va por la mitad. Desde que salió de Tobi Pets, se mantiene con los ahorros propios y la ayuda familiar.

Para dar el salto al mercado latinoamericano, requerirá capital semilla a nivel local, en América Latina o en Estados Unidos, pero eso dependerá de la tracción comercial que demuestre en adelante. Tiene muy presente lo que le dijeron unos inversionistas brasileños sobre el tamaño del mercado de Costa Rica y Centroamérica.

Pero será cuidadosa. No abrirá la puerta de par en par, pues no quiere diluir la propiedad de la empresa.

Datos Vittales

Empresa: Vitta Health.

Fundadora: Monserrat Sequeira.

Fundación: 2023

Producto o servicio: solución para la transcripción de consultas médicas, recetas y referencias y para el seguimiento del paciente.

Tipo de solución: aplicación web con acceso a través de navegadores en teléfonos móviles y ordenadores.

Precio: sin costo para pruebas (máximo de tres diarias) y suscripción de $59 por mes.