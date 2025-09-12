Emprender

De profesora de francés a emprendedora: la historia de Oganem Natur, sus cosméticos y sus nuevos aceites para aromaterapia

Educadora fundó empresa que importa productos cosméticos para farmacias, macrobióticas, spas y salas de belleza y acaba de lanzar una línea de aceites de aromaterapia

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Un día Olga Giovanna Álvarez llegó a dar las clases de francés en la Universidad de Costa Rica (UCR). Venía de atender a clientes de su emprendimiento de productos. Llevaba las manos todavía cubiertas de un tinte para el cabello conocido como henna.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Oganem NaturcosméticosaceitesaromaterapiaProcomerCrecimiento VerdeFundes
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.