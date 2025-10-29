Emprender

Disciplina de hierro, corazón de emprendedor: tras retirarse del mundo corporativo fundó una academia avanzada de karate en Escazú

Del mundo corporativo al tatami: Esteban López aplicó su experiencia en multinacionales para fundar AL DOJO Power Lab, una academia de artes marciales que busca internacionalizar mediante el modelo de franquicia

Por Carlos Cordero Pérez

Esteban López nació en Costa Rica y vivió cinco años de su infancia en Toulouse, Francia. Al regresar al país hablaba poco el español, lo que le valió continuas burlas de sus compañeros en la escuela.








