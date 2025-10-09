Emprender

Ni la caída de la fotografía tradicional ni las cámaras de los móviles la hundieron: más bien su negocio creció y hasta tuvo que crear un estudio

La fotógrafa Alejandra Fernández ahora atiende, además de sus tradicionales retratos familiares, empresas y profesionales que requieren mejorar su imagen en plataformas digitales

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Un médico le pidió fotos de una operación. Alejandra Fernández Dengo nunca había estado en una cirugía y temía desmayarse.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Ale Fotofotografíaestudioredes socialesLinkedIn
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.