Dos barreras frenan el emprendimiento en Costa Rica, con un impacto desigual entre hombres y mujeres

Si bien las causas de cierre de negocios son diversas, poco más de la mitad de las iniciativas emprendedoras que cierran se debe a la falta de rentabilidad o problemas para obtener financiamiento. Ambas razones afectan más a las mujeres que a los hombres.

Así lo indica el informe nacional El emprendimiento en Costa Rica (2024-2025) elaborado por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), junto con la Cámara de Industrias de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica y el Sistema de Banca para el Desarrollo difundido este viernes 18 de julio de 2025.

El GEM define el emprendimiento como el acto de iniciar y gestionar un nuevo negocio.

La investigación encontró que la gran mayoría de la población adulta percibe que en Costa Rica no es fácil iniciar un negocio y los propios emprendedores señalan que en la actualidad es más difícil crear un negocio que hace un año.

Así, junto a las barreras estructurales, la población y los propios emprendedores perciben que el entorno actual es poco propicio para impulsar y consolidar nuevos negocios de forma efectiva.

Para el estudio también se consultó a especialistas, quienes calificaron el entorno emprendedor en Costa como “menos que satisfactorio” o poco favorable para emprender.

De hecho, 11 de las 13 condiciones del contexto emprendedor que señala el GEM obtuvieron una calificación promedio inferior a 5 y las otras dos condiciones son evaluadas como satisfactorias o suficientes: acceso a la infraestructura física y de servicios, por un lado, y las normas sociales y culturales, por el otro.

Las condiciones con menor puntuación fueron: la educación emprendedora a nivel escolar, las políticas gubernamentales (prioridad y burocracia) y el financiamiento (acceso y suficiencia).

Las emprendedoras enfrentan mayores dificultades para mantener sus negocios en Costa Rica, según el estudio de Global Entrepreneurship Monitor.

La puntuación global del Índice del Contexto Emprendedor Nacional fue de 4, lo que hace que el país se ubique en el último cuartil del ranking internacional, ocupando la posición 43 de 56 economías.

Eso pese a que 75,4% considera tener las habilidades para emprender, 3 de cada 5 personas perciben buenas oportunidades para iniciar un negocio en los próximos seis mes y una tercera parte considera que es fácil hacerlo en Costa Rica.

El informe indica que el miedo al fracaso afecta al 36% de las personas adultas que perciben oportunidades para emprender.

Cierres

El informe del GEM indica que en Costa Rica el 6,7% de la población adulta dejó su actividad emprendedora en los últimos 12 meses (lo que se conoce como discontinuidad o abandono empresarial), ya sea por cierre del negocio (4,8%) o traspaso a manos de otras personas emprendedoras (1,9%).

La causa más común para no continuar con la actividad empresarial es que el negocio no resultaba rentable (36,6%). Así, casi 2 de cada 5 personas que no continuaron con su actividad empresarial lo hicieron por este motivo.

Además, esta es la razón principal del abandono del negocio tanto para hombres como para mujeres, aunque afecta levemente más a las mujeres que a los hombres.

La segunda causa más común de su salida del negocio son los problemas para acceso al financiamiento (19,2%), lo que también afecta más a las mujeres que a los hombres.

Otros motivos de cierre del negocio o para que la persona dejara de emprender fueron las razones personales o familiares, la venta del negocio, los conflictos entre socios comerciales, por haber encontrado otra oportunidad de trabajo y, finalmente, por problemas de suministro, otra oportunidad de negocio o por razones de la situación fiscal o burocracia del país.

Pero no se cruzan de brazos. El 69,8% de las personas que abandonaron o discontinuaron su negocio, tienen expectativas de emprender nuevamente en los próximos tres años.

El informe califica esto como positivo y que refleja la resiliencia frente a los obstáculos del entorno costarricense y frente “al fracaso”.

“Este atributo de la población emprendedora en el país podría aprovecharse para mostrar a otros que el fracaso es más bien un proceso de aprendizaje y que el camino emprendedor no debe ser intimidante”, concluye el reporte.

Perfil de emprendedores

Los emprendedores en Costa Rica son mayoritariamente jóvenes y adultos jóvenes, según el estudio de GEM.

De hecho, 7 de cada 10 de los negocios en etapas tempranas y 6 de cada 10 negocios establecidos son encabezados por personas de menos de 44 años de edad.

Por nivel educativo, la mayoría de las personas emprendedoras cuentan con educación secundaria o más.

Las motivaciones son diversas, aunque la predominante es ganarse la vida.

En cuanto a los sectores de la actividad emprendedora, la gran mayoría surgieron en servicios al consumidor, con bajo nivel de innovación y limitada orientación internacional.

Las personas emprendedoras también les dan mucha importancia, en fases tempranas del negocio, a las herramientas de mercadeo digital, siendo para el caso de Costa Rica el uso de redes sociales una estrategia generalizada.