Emprender

Dos ticos escogieron Estados Unidos para crear “startup” por altos costos y trabas en Costa Rica; hoy dan servicio a 133 compañías en el mundo

Mission Inbox ofrece servicios de entregabilidad de correos electrónicos corporativos, genera más de $1 millón en ventas y espera triplicar sus ingresos al final del 2026

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Steven Baltodano y Anthony Baltodano no son familia, pero se conocieron y fundaron la startup Mission Inbox, que ofrece servicios de entregabilidad de correos electrónicos de las empresas a sus clientes para asegurar que no se pierdan en la bandeja de no deseados o spam.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Mission Inboxcrear negociosemprenderUlacitY Combinatortecnologíainteligencia artificialcorreos electrónicosIncae
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.