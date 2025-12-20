EcoCharge: la ‘startup’ tica que aplica inteligencia artificial para gestionar cargadores eléctricos

Un inconveniente transformó un problema de servicio en una oportunidad de negocio para dos emprendedores.

En el condominio de la familia de José Alvarado, en La Guácima, uno de los inquilinos tenía un vehículo eléctrico, pero la estación de carga no funcionaba.

José se dio cuenta de que, al igual que en muchos otros lugares con estaciones de carga, era imposible identificar de forma anticipada las fallas.

Como informático, pensó en crear una solución que facilitara la gestión de las estaciones y se unió a su concuño, Mariano Chamochumbi, para el desarrollo y la comercialización de un negocio propio al que denominaron EcoCharge. En la actualidad cuentan con dos colaboradores.

Su objetivo es minimizar la inactividad de los cargadores, mejorar la experiencia del usuario y que las empresas puedan atraer clientes que son propietarios de vehículos eléctricos.

“Nos enfocamos en mantener la estación de carga activa la mayor parte del tiempo”, dijo José.

“Nada hacemos poniendo diez estaciones si cinco están malas”, agregó Mariano.

En Costa Rica circulaban 32.731 vehículos a octubre pasado. En ese mismo mes se anunció la introducción de autobuses con esta tecnología. La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) destacó que uno de cada cuatro automóviles nuevos registrados es eléctrico.

Sin embargo, solo se ubican 75 estaciones nivel 3 (de carga rápida y con tarifa regulada) de las empresas de distribución eléctrica y 20 de nivel 2 (de carga media).

José Alvarado y Mariano Chamochumbi son los fundadores de EcoCharge, que ofrece tres tipos de estaciones de carga de vehículos eléctricos y el software de gestión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Estudios y profesión

José cuenta con una trayectoria enfocada en tecnología e inteligencia artificial (IA). Se graduó como ingeniero en informática en la Universidad Latina en 2005.

Posteriormente, obtuvo una certificación en aprendizaje automático y en IA del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Esto cimentó su perfil en automatización.

Inició su carrera profesional en Intel Costa Rica y luego trabajó dos años en Ciudad de México en el área de atención al cliente de una compañía de servicio telefónico.

A su regreso a Costa Rica, trabajó un año en Edna, una startup que impulsa el desarrollo y uso de chatbots y agentes de IA para la automatización de operaciones y atención al cliente en empresas.

Actualmente, José tiene casi una década en una firma de servicios globales ubicada en Heredia, por lo que combina su trabajo con el desarrollo de EcoCharge.

Mariano se graduó en 2002 en periodismo y comunicaciones en Lima, Perú, de donde es oriundo. Su experiencia profesional es diversa, enfocada en las relaciones comerciales.

Trabajó con Toyota y Nissan en la venta de autos en Orange County, a 45 minutos de Los Ángeles, en California.

Llegó a Costa Rica y estuvo en Equifax, donde alcanzó el puesto de gerente de operaciones de primera línea. Luego pasó a VMware y actualmente trabaja en otra firma de servicios globales de reclutamiento.

A Mariano le llamó la atención el problema de la gestión de las estaciones de carga y se unió a la iniciativa como encargado del área comercial.

"La instalación de las estaciones de carga podría aumentar la cantidad de clientes en un negocio", dijo José Alvarado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mariano Chamochumbi explicó que las aplicaciones de Google Maps y Waze indican donde se encuentran las estaciones de carga en general y de todo tipo de proveedores. Asomove también ofrece un mapa interactivo en su sitio web. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Del problema a la solución

Los problemas de funcionamiento de la estación de carga en el condominio familiar empezaron a la segunda semana de instalada, hace dos años.

José contactó a la empresa proveedora, pero atendía solo de lunes a viernes. Envió técnicos en tres ocasiones y tardó dos meses en resolver la situación. “Fue una odisea”, afirmó José.

La experiencia lo motivó a buscar una solución desde cero. Comenzó a desarrollar un sistema de gestión y, cuando se asoció con Mariano, se validó el problema.

Encontraron lugares con varias estaciones, incluyendo centros comerciales tipo malls, donde solo funcionaba la mitad o menos de los equipos instalados por falta de soporte.

Decidieron ofrecer una solución que combina la estación de carga y el servicio integral de gestión, dependiendo de si un negocio o institución requiere ambas opciones o solo el software.

Para José y Mariano es una iniciativa con mucho potencial, pues el mercado de vehículos eléctricos está en una etapa inicial.

“Nos dimos cuenta de que la problemática es mucho mayor”, recalcó Mariano.

Identificaron varios retos que enfrentan los negocios al instalar cargadores: la falta de mantenimiento proactivo, la gestión de los espacios (el propietario del vehículo lo deja conectado y se va a realizar otras actividades) y los negocios o los distribuidores eléctricos desconocen cómo cobrar el servicio.

Mariano y José pensaron que la plataforma debía resolver estas problemáticas apoyándose también en la IA, que utiliza parámetros de telemetría para determinar los datos de temperatura, amperaje y voltaje, entre otros. El software es escalable y se aloja en la nube.

El sistema pronostica cualquier potencial falla, minimizando el tiempo de inactividad de las estaciones y generando mayor confiabilidad. Además, envía notificaciones al negocio y al propietario del vehículo cuando se termina de cargar. El uso del sistema incrementaría la capacidad operativa de la estación hasta en un 30%.

Con la IA generativa se utilizan los datos complejos de las sesiones de carga para traducirlos a información legible y comprensible para el usuario final. El usuario recibe gráficos sencillos sobre la eficiencia de carga y consejos de uso.

El sistema de EcoCharge permite a negocios, restaurantes, condominios, centros comerciales y parqueos instalar y gestionar las estaciones de carga para atraer clientes con vehículos eléctricos. (Alonso Tenorio)

El proceso para iniciar la carga es sencillo para el conductor. Solamente hay que escanear un código QR en la estación y al ingresar a una página electrónica ve el costo, registra sus datos básicos (como su número telefónico) e inicia el proceso. El pago se puede realizar con tarjeta o mediante Sinpe, aunque el negocio puede elegir no cobrar o cobrar después de cierto momento.

Cuando la carga está concluida, tanto el negocio como el usuario reciben una notificación, en el caso del cliente en su WhatsApp.

EcoCharge también ofrece tres tipos de estación de carga (incluso uno con una pantalla para publicidad), con equipos de nivel 2 importados de China y utilizando estándares europeos certificados.

La renta mensual es de $100 si se requiere la estación y el software. El cobro al conductor se recomienda entre ¢1.500 y ¢1.800.

Según Mariano y José, con un volumen de alrededor de 60 cargas al mes, los ingresos cubren la renta y el costo eléctrico.

EcoCharge está empezando la comercialización. Actualmente, cuenta con cuatro estaciones instaladas de nivel 2, que usan corriente alterna (AC) y alcanzan los 11 kilovatios (kW). Está preparado para ofrecer el servicio a distribuidores eléctricos que cuentan con cargadores de nivel 3 (usan corriente directa y llegan hasta los 250 kilovatios).

José y Mariano esperan aumentar la cantidad de estaciones, que su sistema sea usado por las empresas eléctricas y estar preparados para cuando los cargadores de nivel 3 también puedan usarse a nivel privado en Costa Rica.