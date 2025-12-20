Emprender

EcoCharge: la ‘startup’ tica que aplica inteligencia artificial para gestionar cargadores eléctricos

El sistema de EcoCharge permite a negocios, restaurantes, condominios, centros comerciales y parqueos instalar y gestionar las estaciones de carga para atraer clientes con vehículos eléctricos

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Un inconveniente transformó un problema de servicio en una oportunidad de negocio para dos emprendedores.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
vehículos eléctricosEco ChargeAsomove
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.