Emprender

¿El fracaso del negocio significa el fin del emprendedor?

El cierre de un negocio genera muchas enseñanzas que sirven para mantenerse emprendiendo, como lo hizo Ana Alfaro, fundadora de ‘You Pura Vida’, y quien comparte su experiencia en ‘Guía para Emprender’

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Ana Alfaro y su esposo abrieron un negocio de artículos de fiesta durante tres años. Pero, por diferentes razones, lo cerraron y volvieron a trabajar para una empresa. Sin embargo, ya habían conocido la independencia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
You Pura VidaAna AlfaroGuía para Emprendervideopodcastpodcastfracasopyme
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.