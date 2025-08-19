¿El fracaso del negocio significa el fin del emprendedor?

Ana Alfaro y su esposo abrieron un negocio de artículos de fiesta durante tres años. Pero, por diferentes razones, lo cerraron y volvieron a trabajar para una empresa. Sin embargo, ya habían conocido la independencia.
Ana Alfaro y su esposo abrieron un negocio de artículos de fiesta durante tres años. Pero, por diferentes razones, lo cerraron y volvieron a trabajar para una empresa. Sin embargo, ya habían conocido la independencia.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.