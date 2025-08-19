¿El fracaso del negocio significa el fin del emprendedor?

Ana Alfaro y su esposo abrieron un negocio de artículos de fiesta durante tres años. Pero, por diferentes razones, lo cerraron y volvieron a trabajar para una empresa. Sin embargo, ya habían conocido la independencia.

Por eso decidieron iniciar otro negocio. En este caso de servicios de animación de eventos. Todo iba viento en popa.

A finales del año 2019, se plantearon descansar y decidieron hacer una pausa. En eso ocurrió la pandemia, el confinamiento y las restricciones comerciales. El negocio de eventos también naufragó.

Ana Alfaro, fundadora de You Pura Vida, conversó en Guía para Emprender sobre el miedo al fracaso. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ambas experiencias dejaron huella y Ana reinició actividades emprendedoras en desarrollo de la marca personal y como mentora de pequeñas empresas.

Como asesora, a ella le quedó claro cuáles son los factores de éxito y cuáles los que provocan el fracaso.

Sobre todo, aprendió que el cierre de un negocio no significa el fracaso de la persona emprendedora.

Ana nos compartió su experiencia, enseñanzas y recomendaciones en el octavo episodio, de la segunda temporada de ‘Guía para Emprender’.

