Emprender: En un rincón de Barrio Escalante, ella vio un local y ahí instaló su negocio de helados y postres al estilo japonés

A media cuadra del Fresh Market, en Barrio Escalante, y en medio de los negocios a los que acuden cientos de clientes, usted podrá encontrar la heladería Ukiyo Mochi. Y no solo podrá darse gusto con postres de origen asiático.

Su fundadora, Betsabeth Assal, no inició ahí. Lo hizo en su casa, en Curridabat. Los vecinos fueron quienes la impulsaron a instalarse en un local.

Un día iba pasando por Barrio Escalante y vio un letrero de “se alquila”. El propietario lo acababa de colocar. Lo vieron de inmediato y firmaron el contrato. Ella misma lo decoró y, tras varios meses de trámites, lo abrió a finales de 2021.

Ahí ella también vive los vaivenes que tiene todo emprendimiento y las diversas mejoras en servicios y productos con las que hace frente a los retos del mercado.

“Al principio es difícil iniciar el negocio, por el tiempo que hay que dedicarle y porque hay otras obligaciones”, dice Betsabeth. “Pero hay que sacar tiempo y buscar la manera”, recomienda a quienes deseen emprender.

Besabeth Assal, fundadora de Ukiyo Mochi, encontró el local un día que pasaba al frente y vio el letrero de "se alquila". El propiestario lo acababa de colocar. (Marvin Caravaca)

Betsabeth es de Valencia, Venezuela. Allá se graduó como ingeniera civil en la Universidad Santiago Mariño. Además, hizo un diplomado en seguridad industrial. Trabajaba en la construcción de un ferrocarril en la zona.

En 2015 nació su hijo Alí. El niño necesitaba una alimentación diferente de la que podían encontrar en el país. Es intolerante a la lactosa.

“No se conseguía leche de soya”, explica Betsabeth, mientras Alí —hoy de ocho años— juega con una tableta en una mesa al lado y se levanta de repente, interrumpe, corre a otro lado. “Es hiperactivo”, me dice la madre.

Ella viajó a Costa Rica junto con Alí y su esposo, Xavier Pernalete, un ingeniero de software que actualmente trabaja en forma independiente realizando diseños de aplicaciones web y móviles, así como integraciones de sistemas de gestión de clientes o CRM.

Los tres se vinieron a Costa Rica dejando su familia en Venezuela.

Betsabeth es tímida y prefiere tener un perfil bajo. Pero la obligación y las circunstancias le hacen sacar lo mejor de sí.

En Costa Rica recurrió a médicos especialistas para los análisis del niño. Y también pudo conseguir los medicamentos que Alí requiere para concentrarse y estudiar.

Cuando llegaron al país, Xavier empezó en empleos en firmas de tecnología en Heredia y Betsabeth se quedaba al cuidado de Alí y del trabajo doméstico. En la casa empezó a hacer postres y a ofrecerlos a los vecinos. Lo había heredado.

En su familia en Valencia acostumbraban hacer comidas y postres desde que ella era niña. Lo que más hacían era pasteles o tortas, como les llaman en Venezuela. Queques, como los conocemos en Costa Rica. Aprendió de pequeña. “Siempre estábamos en la cocina”, dice.

A Betsabeth le llaman la atención, desde sus 16 años de edad, las series asiáticas en televisión. En particular, los postres y los dulces. Investigaba en Internet, en YouTube y empezaba a hacer pruebas.

Practicaba haciendo cheesecake japonés, famoso en Osaka, la tercera ciudad más importante de Japón, vecina de Tokio, y famosa precisamente por la gastronomía, además del ocio y la vida nocturna.

Lo mismo que el mochi, unos pastelitos rellenos que son cocinados al vapor y elaborados con un arroz llamado mochigome y que es dulce.

Betsabeth practicaba. Fallaba. Buscaba la forma de mejorar. Lo lograba.

La gente le dice si le sabe igual o no. Betsabeth escucha. Se preocupa si al cliente no le sabe como debería ser. Entonces se fija en qué debe mejorar. Pero no se queda quieta, sin hacer nada. Estudia. Busca mejorar la técnica siempre.

Ukiyo Mochi ofrece diferentes tipos de productos de heladería y postres de origen japonés. (Marvin Caravaca)

Xavier Pernalete, esposo de Besabeth, trabaja ahora como independiente en desarrollo de software y también apoya en el negocio. (Marvin Caravaca)

Besabeth dice que los postres y la heladería siempre gustan a menores y a mayores de edad, en este caso porque genera la nostalgia de sus infancias. (Marvin Caravaca)

Cuando llegó la pandemia, los vecinos le dijeron que hiciera los postres y que ellos le compraban. Fue cuando Betsabeth abrió el perfil de redes sociales de Ukiyo Mochi Ice Cream. Ella misma tomó las fotos y las subió. Empezó a darle publicidad.

Eso fue a principios del año 2021. Hace tres años.

Los pedidos llegaban. Ella misma iba a entregarlos o los clientes llegaban a su casa. Sus helados tenían demanda. No solo le gustaban a los menores de edad. Las personas mayores también los disfrutaban.

Los vecinos le decían que emprendiera y que abriera un local.

Un día en setiembre de ese 2021 pasó por Barrio Escalante y vio el letrero de “se alquila”, llamó al número que indicaban ahí, habló con el propietario, vió el local y se decidió. Fue un martes.

Luego supo que en la zona era muy difícil conseguir un sitio. La suerte había jugado a su favor, pues el letrero lo acaban de colocar cuando ella lo vio y llamó.

La zona ya consolidó la actividad comercial, especialmente de restaurantes y afines que concentra 7 de cada 10 patentes en la zona según un estudio publicado por el Sistema de Información Científica Redalyc.

En Barrio Escalante también es notorio el recambio en uso de los inmuebles, con el crecimiento de espacios dedicados a oficinas administrativas y servicios (clínicas de salud y centros educativos).

A Ukiyo Mochi le llegan clientes de diferentes sitios de la zona y de las universidades que se ubican por la zona de Santa Teresita o en el mismo Escalante.

Lo primero que hizo fue acondicionarlo. Inició también los trámites con la Municipalidad de San José y con el Ministerio de Salud.

En diciembre, después de cumplir los requisitos y de las visitas de rigor, le dieron los permisos y la patente.

Ahora venía el siguiente desafío: conquistar clientes, hacer el punto y consolidarlo.

En el menú se incluyen, aparte de los mochis y el cheesecake japonés, pasteles de leche, confites de arroz y mousecake de conejo, así como varios tipos de té, café y leche fresca estilo coreana.

También se ofrece un cordon (una salchicha con masa dulce y salsa), gyosas (una empanada china frita o al vapor, vegetariana o con cerdo o pollo), noodle (fideos con caldo de pollo o cerdo) y sándwich.

La heladería abre de 11:00 a.m. a 10 p.m. de lunes a sábado y los domingos hasta las 8:00 a.m. Y como todo en esta zona de Escalante, el principal movimiento se da desde media tarde.

La heladería se encuentra en Barrio Escalante, donde el movimiento aumenta al final de las tardes. (Marvin Caravaca)

Besabeth dice que le encanta que, junto con los mayores, lleguen menores de edad y que se sientan como en sus casas. (Marvin Caravaca)

Como todo negocio, las situaciones que pasan son tan diversas como las personas.

Un día ingresó una cliente y pidió mochi y una bebida. Venía por recomendación de una amiga. Y, en ese mismo momento, ahí se encontraba la amiga que le había contado del negocio.

“Quedé impresionada”, confiesa Besabeth.

Alí es quien prueba de primero muchos de los productos. Si a él no le gustan, no van. Ella es firme creyente que son productos que generan la sensación de vuelta a la infancia, de juego, de ese espíritu creativo y lúdico que todas las personas añoran.

Las quincenas son más activas en ventas que el resto de las semanas. También hay mucho movimiento en época de lecciones en las universidades y en temporada alta de turistas. Baja a mediados del año, con las vacaciones y la temporada baja.

Para ella la principal preocupación es atraer clientes. Siente que, por su procedencia, se le dificulta más. Lo intenta resolver a través de redes sociales, aunque reconoce que es más bien cautelosa en presentarse ella misma.

A mediados del año pasado las ventas no se movían. Los ingresos cayeron en tres cuartas partes.

Fue precisamente entre junio y julio, cuando las universidades estaban de vacaciones y no habían muchos turistas por la zona.

Otro momento difícil fue cuando recibía comentarios negativos de alguien. Ella cree que no era cliente, pues no mostraba pruebas de lo que decía. Sin embargo, le puso atención.

Lo tomó como una señal, aunque es consciente que todo depende de los gustos de cada persona.

—¿Y qué hiciste?

—Me puse a mejorar la calidad. Invité a más personas a probar los productos. A las personas les encantó. Hay personas de origen asiático que vienen acá y me dicen que es mejor que lo que encuentran en otros lados.

De ese momento surgieron nuevos productos, sabores adicionales de helados y otros postres. También introdujo mejoras en empaque.

Y lo tercero que hizo fue publicar más contenido y más videos en redes sociales (especialmente en las llamadas “historias”).

“No es solo decirle al cliente que compre. Hay que mostrar la experiencia”, recalca Betsabeth. Para ella las personas deben sentirse como en familia y no tener inconvenientes en llevar a menores de edad a la heladería.

Las ventas se recuperaron.

Ahora ella está pensando en nuevas formas para atraer clientes.