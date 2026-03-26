Ociann: la firma de Costa Rica que automatiza asistentes para el sector legal y educativo con IA

Josué Méndez estaba en la casa en Huacas, Guanacaste, con su hermano Pablo. Acababa de renunciar la persona que le ayudaba con sus negocios de bienes raíces en la zona, mientras trabajaba en el Banco Popular.

Los dos hermanos conversaban de todo un poco. Josué conocía ChatGPT, que en 2022 inició un auge de la inteligencia artificial (IA) a nivel global. Lo usaba para obtener recetas, por ejemplo. Ese día abrió la aplicación en su móvil y le consultó sobre cómo manejar sus pendientes. Le sorprendió la respuesta.

Siguieron pidiendo otras cosas: un plan de mercadeo y otro operativo, gestión de la agenda y recordatorios. Terminaron poco antes de las 5:00 a.m. entrenando la plataforma y confirmando que la IA no solo servía para preguntas triviales. Fue una revelación que cambió su carrera.

“Cuando me di cuenta ya tenía un asistente. Le dije a Pablo que hiciéramos uno”, dijo Josué, convencido de la oportunidad de negocio. Después, dejó su trabajo en el banco y empezó a desarrollar la nueva línea de productos en Ociann, la desarrolladora de Pablo.

En la actualidad ofrecen tres asistentes virtuales: personal, abogados y notarios, y educadores, que presentaron el pasado 23 de febrero en la Universidad Latina, coincidiendo con el inicio del periodo lectivo del 2026.

Se unen a una legión de soluciones que integran la IA. Según Statista, hasta 2024 se contaban más de 29.000 aplicaciones móviles de IA en App Store y Google Play. Asimismo, más de 90.000 empresas de IA, la mayoría de las que surgieron después del 2022.

En Costa Rica, el 33% de las empresas informáticas desarrolla soluciones basadas en IA y 37% realiza actividades formales en el área de IA, según un informe de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Javier Fallas, consultor y asesor, y Josué Méndez, de Ociann, explicaron que desarrollaron un marco de responsabilidad y autoregulación para los asistentes inteligentes desarrollados por la firma a falta de regulación local. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Uniendo saberes

En el desarrollo de estas soluciones se integraron diferentes experiencias y conocimientos.

Josué estudió administración de empresas, especializándose en finanzas primero y en mercadeo después. Su vida profesional se enfocó en el área bancaria durante 17 años en BAC San José y Banco Popular. Además, creó sus propios negocios. Cuando descubrió la utilidad de la IA, renunció al Popular y se incorporó a Ociann.

La firma fue fundada en 2006 por Pablo, que estudió ingeniería de sistemas en la Fuerza Aérea de EE. UU., en Texas. La desarrolladora se enfocó en software empresarial y de instituciones públicas, incluyendo soluciones en las áreas de Power BI, análisis de datos y la comercial (páginas web y ventas).

Con la incorporación de Josué se inició una nueva etapa, se trasladó la oficina a Barrio Escalante y se amplió el equipo. Josué aceleró el estudio de IA. “Conozco más de 50 herramientas”, contó.

Para este proyecto incorporaron como líder de proyecto y asesor a Javier Fallas, abogado y docente que ha trabajado en el Ministerio de Educación Pública (MEP) y universidades estatales y privadas. Tiene una maestría en tecnología educativa, enfocada en aprendizaje virtual, y se especializó en IA, derecho informático e ingeniería en sistemas.

Desde esas diferentes profesiones tiene una comprensión de las necesidades de cada campo: puso atención a los llamados de los docentes en los congresos del gremio para solicitar al Ministerio soluciones a la sobrecarga laboral y mejorar los procesos administrativos.

Ociann desarrolla tres tipos de asistentes inteligentes: personal, legal y docente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A alta velocidad

Para el desarrollo de los asistentes de IA, primero se construyó una red neuronal para tener un modelo de entrenamiento, no depender de proveedores de alta tecnología, evitar la pérdida de control de la información y asegurar la parametrización de datos sensibles.

La base de la neurona es un sistema de Anthropic llamado Claude Opus y se aloja en el servicio en la nube Azure de Microsoft. En su construcción usaron herramientas de diferentes plataformas, incluyendo de la china DeepSeek.

De esta forma pueden garantizar la privacidad de la información y seguir un marco propio de responsabilidad y autorregulación, ante la ausencia de legislación nacional sobre la materia. “Tenemos que ser lo suficientemente responsables para el uso correcto de la IA”, afirmó Javier.

Con la red neuronal lista (aunque su evolución es constante), el primer producto que se empezó a desarrollar es el asistente personal. Todavía no está disponible, pues se encuentra en un 90%.

Le siguieron el asistente para abogados y notarios, que se presentó en septiembre de 2025 y ya usan más de 500 profesionales en leyes, y luego el de educadores, presentado en febrero pasado.

El asistente legal facilita reducir la mora judicial. El sistema toma los casos y los analiza con la legislación, los reglamentos y la jurisprudencia más fresca, para lo cual se conecta a la base de datos del Poder Judicial conocida como Nexus, al Sistema Costarricense de Información Jurídica y al sistema de información de la Procuraduría General de la República.

El servicio permite a un abogado y a un juez el análisis de casos, los posibles resultados, las alternativas, los testigos, las pruebas, los hallazgos, y genera advertencias cuando la información está incompleta.

Para los notarios incluye el módulo Protocolo Virtual, que automatiza documentos como los traspasos, se conecta con el Registro Nacional y hasta las facturas.

Es un área donde tienen competencia, como el de la firma costarricense Globalex.

El asistente para educadores va dirigido a maestros de primaria, secundaria y directores para la gestión de la agenda personal, pasar lista mediante comando de voz en WhatsApp y aplicar los protocolos del MEP en casos de agresión de menores o situaciones de fuerza mayor.

Asimismo, genera un diagnóstico de los estudiantes, registra y analiza los resultados, determina el alcance de los objetivos, indica si quedan contenidos rezagados, planifica y exporta las calificaciones a las plataformas del MEP.

Antes de iniciar su diseño, realizaron un focus group virtual con docentes de diferentes sitios, para responder a las necesidades de cada nivel educativo y región del país, incluyendo de regiones indígenas.

El asistente personal se lanzará en dos meses. Es un producto que se adapta a cualquier persona para trazar planes, ordenar prioridades (financieras, físicas, de salud mental o laborales), agendar reuniones o tareas mediante audio y obtener recordatorios diarios.

La idea es ofrecerlo también a nivel corporativo, para la gestión de agendas. Al mismo tiempo van incorporando otras funciones que le solicitan los clientes.

Aunque el sector de software utiliza e incorpora la IA en sus desarrollos, Josué señala que Ociann se proyecta como pionera nacional con su red neuronal y los asistentes personales.

“Lo que teníamos hace nueve o diez meses no es lo que ofrecemos ahora”, dijo Josué.

Es una apuesta definitiva, ahora que está dedicado a tiempo completo a este proyecto, junto a sus negocios en Guanacaste.