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Ociann: la firma de Costa Rica que automatiza asistentes para el sector legal y educativo con IA

La firma Ociann amplió su portafolio de soluciones para empresas e instituciones con servicios de asistentes virtuales de IA a nivel personal y para abogados, notarios y educadores

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Por Carlos Cordero Pérez

Josué Méndez estaba en la casa en Huacas, Guanacaste, con su hermano Pablo. Acababa de renunciar la persona que le ayudaba con sus negocios de bienes raíces en la zona, mientras trabajaba en el Banco Popular.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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