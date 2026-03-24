Ranking regional destaca a seis ‘startups’ costarricenses: vea cuáles son y qué hacen

Seis startups costarricenses fueron incluidas en el primer ranking de las 20 empresas tecnológicas más destacadas de Centroamérica y República Dominicana, elaborado por Startuplinks y Cuantico VP con base en datos de fondos de inversión activos en la región.

Startuplinks es una plataforma que conecta emprendimientos de alta tecnología (startups) y otros emprendedores de América Latina. Cuantico VP es una firma que combina investigación estratégica y visibilidad de mercado para fortalecer el ecosistema de capital de riesgo en la región.

El listado identifica a los emprendimientos con mayor crecimiento y proyección internacional, al tiempo que confirma el posicionamiento de Costa Rica como uno de los principales centros de emprendimiento tecnológico en la región, junto con El Salvador, al concentrar la mayor cantidad de empresas seleccionadas.

Las startups destacadas operan en el país y se expanden a otros mercados con soluciones con alcance regional.

La selección se realizó considerando factores como crecimiento en clientes, presencia en varios países, capacidad de expansión internacional y respaldo de inversionistas. Estos criterios permiten identificar a las empresas con mayor potencial para escalar y consolidarse fuera de sus mercados de origen.

A nivel de sectores, predominan las soluciones financieras digitales y herramientas tecnológicas para empresas, que buscan simplificar procesos, mejorar la eficiencia y facilitar el cumplimiento de regulaciones. También emergen nuevas áreas como salud digital, comercio electrónico, logística y servicios para mascotas.

Los emprendimientos costarricenses también se destacan en otros procesos de apoyo de diferentes entidades como el Incae y BAC.

Las iniciativas 3D Armour y ACL quedaron entre las tres elegidas en la novena edición del Incae Entrepreneur Award , el pasado 5 de marzo, entre 200 emprendimientos participantes de toda Latinoamérica.

La firma 3D Armour, ganadora en la categoría Pitch, es un emprendimiento de tecnología médica que crea dispositivos ortopédicos personalizados resistentes al agua, “revolucionando el yeso convencional”. Es encabezada por Matthias Peters y obtuvo $2.500 de premio.

ACL, que ganó en la categoría Pyme y es encabezada por Mónica Calderón, es una empresa dedicada a facilitar la toma de decisiones mediante una plataforma que brinda datos en tiempo real. Obtuvo $3.000.

Las pymes reconocidas por BAC fueron Xocolatl (Guatemala), Desechos Especializados de Honduras (Honduras), SSAI Ingenieros (El Salvador), Asados Doña Tania (Nicaragua), Inversiones Hermanos Leitón Sánchez (Costa Rica) y Orgánica Store (Panamá). (BAC/startup, BAC, emprendedores)

Aparte, BAC reconoció a la firma costarricense Inversiones Hermanos Leitón Sánchez en su evento Pyme Positiva.

Este es un programa que visibiliza a los emprendimientos que desde sus comunidades impulsan el desarrollo económico, social y ambiental de la región. Este evento se realizó el pasado 12 de marzo en Tela, Honduras.

La selección consideró criterios como una historia ejemplar e inspiradora, el aporte positivo a la sociedad y al ambiente, así como la innovación tecnológica y la diversificación del negocio.

El ranking fue presentado durante el Caricaco Summit 2026, los pasados 18 y 19 de marzo. (Caricaco/startup, caricaco, emprendedores)

Encuentro

El ranking elaborado por Startuplinks y Cuantico VP fue presentado durante el Caricaco Summit 2026, los pasados 18 y 19 de marzo.

Este evento, organizado por la Fundación Caricaco, reunió en Costa Rica a más de 300 inversionistas, emprendedores y líderes del ecosistema de 20 países, con el objetivo de impulsar el acceso a inversión y posicionar a Centroamérica como una región emergente en innovación tecnológica.

“Este ranking refleja la evolución que ha tenido el ecosistema centroamericano desde que comenzamos a invertir en 2021”, señaló Rodrigo Villalta, Managing Director de Caricaco Ventures. “Hoy vemos talento capaz de construir soluciones cada vez más sofisticadas, escalables y alineadas con necesidades reales del mercado global”.

Las seis startups destacadas ofrecen herramientas digitales para empresas y servicios en salud digital, comercio electrónico, logística y para mascotas. (Caricaco/startup, caricaco, emprendedores)

Las seis startups costarricenses incluidas en el ranking son:

Snap Compliance: software que permite a empresas cumplir con regulaciones y prevenir riesgos financieros de forma más simple y automatizada. Conozca aquí su historia.

Ari: plataforma que facilita pagos internacionales y cambio de divisas de manera rápida para empresas que operan entre países. Conozca aquí su historia.

Tobi: tienda en línea de productos para mascotas que ofrece recomendaciones personalizadas según las necesidades de cada animal. Conozca aquí su historia.

Avify: herramienta que ayuda a comercios a gestionar ventas, inventarios y entregas en distintos canales digitales desde un solo lugar. Conozca aquí su historia.

Huli: plataforma digital que conecta pacientes con servicios de salud, facilitando la gestión de citas y atención médica en varios países de Latinoamérica. Conozca aquí su historia.

Mission Inbox: tecnología que ayuda a empresas a asegurar que sus correos electrónicos lleguen correctamente a sus destinatarios, especialmente en ventas y mercadeo. Conozca aquí su historia.

El listado también incluye startups de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras y República Dominicana, lo que evidencia una creciente integración del ecosistema emprendedor en la región.