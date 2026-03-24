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Ranking regional destaca a seis ‘startups’ costarricenses: vea cuáles son y qué hacen

Ranking de Startuplinks y Cuantico VP se dio a conocer en el Caricaco Summit; otros emprendimientos costarricenses fueron reconocidos y premiados por Incae y BAC

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Por Carlos Cordero Pérez

Seis startups costarricenses fueron incluidas en el primer ranking de las 20 empresas tecnológicas más destacadas de Centroamérica y República Dominicana, elaborado por Startuplinks y Cuantico VP con base en datos de fondos de inversión activos en la región.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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