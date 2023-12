Tres programas de apoyo a emprendedores culminan sus procesos del 2023 con 32 iniciativas elegidas

Los programas de apoyo a emprendimientos de alta tecnología (startups) y pequeñas y medianas empresas (pymes) van concluyendo sus procesos del año 2023.

Es el caso de Yo Emprendedor y Caricaco, así como de Pasión por el sabor, de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), que había iniciado su segunda edición en mayo pasado.

Yo Emprendedor anunció a los emprendimientos más innovadores de Costa Rica después de la final de su evento Get In The Ring, realizado hace dos semanas.

Caricaco también dio a conocer las startups elegidas para inversión a través de su fondo y la red de inversionistas ángeles, que apoyan con capital y acompañamiento a proyectos de negocios en sus primeras etapas de desarrollo.

En 2023 participaron 260 iniciativas en el proceso realizado por Yo Emprendedor, de las cuales 12 se enfrentaron en la final denominada Get In The Ring. (Foto cortesía / Para EF)

Concurso y final

Yo Emprendedor, una organización no gubernamental, llevó a cabo el evento la Competencia Regional de Negocios y el evento Get In The Ring.

La Competencia Regional de Negocios, que cumplió 16 años, reunió a 260 emprendimientos de Centroamérica, el 58% liderados por mujeres.

Todos los proyectos participaron en un proceso de formación en negocios certificado por la universidad Fundepos, así como en desafíos de pitchs y entregables estratégicos, procesos de mentoría y la final.

De este proceso, quedaron ganadores 15 emprendimientos según su categoría:

—Crecimiento: Josué Rodríguez de Virtual Learning Academy (VLA).

—Gestación: María Nazareth Bogantes de EVI.

—Social: Rebeca Montes de Oca de Huella Colectiva.

—Salud: David Meléndez de Medical 3D Lab.

—Innovación Climática: Joaquín Víquez de By Products Earth.

—Emprendimiento Rural: Óscar Osvaldo Murillo del Liceo Rural San Joaquín de Cutris.

—Joven Emprendedor: Alejandro Sauma y Felipe Uribe de Mercurio.

—Mujer Emprendedora: Maite Gatjens de Biofarms, Magally Gamboa de Fungus Lab, Eskarlet Castellanos de Ibagari Le, Andrea Ebanks de Security App, Marixa Contreras de Dandara

—Actitud YE: Alexander Navarro de Buena Gente, Erick Bolaños de Tropicalia Visual y Monserrath Alvarez de Careconnect.

Los emprendimientos ganadores reciben asesorías legales, estratégicas, financieras por parte de Mesoamérica, BLP, Deloitte, Davivienda – Social Skin e INA.

También obtienen mentoría en liderazgo con Voces Vitales y para el área de salud recibirán apoyo de Boston Scientific y Clínica Bíblica.

De los ganadores en las diferentes categorías 12 se enfrentaron en el Get In The Ring.

Este evento los retó en seis batallas de pitchs (presentaciones) de sus propuestas de valor, modelos de negocio y finanzas.

El proyecto ganador es la firma Ainnova Tech, que irá a la competencia Global Meetup 2024.

Ainnova Tech utiliza la inteligencia artificial para detectar retinopatía diabética y otras enfermedades, con precisión y en segundos, mediante el examen de fondo de ojo.

Inversión directa

Caricaco, un fondo de inversión en startups de la región centroamericana, sumó siete nuevos emprendimientos basados en alta tecnología a su portafolio.

Las siete startups recibieron fondos de inversión de hasta $100.000 para fortalecer sus negocios y apoyarlas en su proceso de escalamiento. Con estas nuevas inversiones Caricaco aumentó su portafolio a 17 startups.

Además de la inversión, recibirán asesoría y mentoría de expertos a través de eventos como el Caricaco Open House, que son un beneficio exclusivo del portafolio.

En este Open House se trabaja con cada empresa de forma individual sobre su estrategia, operaciones, mercadeo, producto y levantamiento de capital.

Las empresas seleccionadas son:

—Listo (Costa Rica): la aplicación que ayuda a conectar a restaurantes con todos sus proveedores.

—Vitrinnea (El Salvador): la primera aplicación para comprar y vender prendas usadas en Centroamérica y El Caribe.

—Sento (Guatemala): la plataforma que permite a las empresas tomar mejores decisiones a partir del análisis automático de llamadas con sus clientes.

—Caldo (El Salvador): hardware y software que permite automatizar y estandarizar los procesos de preparación de alimentos en grandes cadenas de restaurantes.

—ONVO (Costa Rica): la plataforma de pagos que busca traer a Centroamérica su tecnología de pagos.

—Ábaco (El Salvador): fintech que está reinventando los servicios financieros en Centroamérica con soluciones de liquidez, capital, pagos y nuevas tecnologías.

—Tobipets (Costa Rica): la tienda online para mascotas más grande de Costa Rica.

Además de las siete nuevas inversiones, Caricaco apoya con inversión adicional a dos compañías que ya son parte de su portafolio.

Una de ellas, Avify también anunció que en su segunda ronda de inversión recaudó un total de $800.000.

En solo un año de operaciones, las compañías del portafolio de Caricaco operan en más de 10 países (a lo largo de todo el continente americano), levantaron más de $4 millones en inversión adicional y son parte del portafolio de inversionistas regionales relevantes.

Caricaco adelantó que realizará la primera edición del Caricaco Summit, un evento por invitación que busca posicionar a fundadores centroamericanos en el mapa de la industria de capital de riesgo en marzo de 2024.

Apoyo en alimentos

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) apoyó, en la segunda edición de su programa Pasión por el sabor, a 10 emprendimientos.

El programa les apoyó en asesoría y acompañamiento para introducir mejoras en sus productos, recetas, imagen, etiquetas, registro sanitario, registro de marca, conocimientos en seguridad alimentaria y precios competitivos, entre otros.

El objetivo del programa es impulsar la formalización de las pequeñas y medianas empresas alimentarias y que lleven sus productos hasta la góndola del supermercado o tienda de conveniencia.

Es común que la mayoría de los emprendedores presenten debilidades en estrategia, conocimiento de la operación, exportación, conocimiento del consumidor y de su competencia, contactos comerciales, costos y precio competitivo.

El equipo de asesores de Pasión por el sabor se conforma con profesionales expertos en tecnología alimentaria, producción, mercadeo, diseño de marcas y ventas, entre otras áreas.

También se contó con el apoyo de socios estratégicos como Drink’s Comercial, Qualitat, Merka House, Fantesty, GS1 y varias cadenas de supermercados (Perimercados, Sareto, Auto Mercado y Proxi).

Los emprendimientos que participaron en esta segunda edición son:

—Agua 420 Vital con CBD

—Salsa Algo Picante

—Marinador GURMAK

—Salsa Picante La Cebicheria

—Rompope Artesanal La Gracia

—Mayonesas Las Orquídeas

—Dulce de Leche Roble Rojo

—Helados de Yogurt Manía

—Productos energéticos de Mouk Energy

—Cerveza artesanal Gallada