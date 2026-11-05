Estilo de vida

El nuevo mejor restaurante del mundo en 2026, según World’s 50 Best

Por AFP

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

El restaurante español Asador Etxebarri, un ícono de la gastronomía a la brasa, se coronó este miércoles como el mejor del mundo en 2026, según la lista anunciada por The World’s 50 Best Restaurants durante una ceremonia en Lima.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
50 Bestrestaurantes
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.