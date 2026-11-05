El nuevo mejor restaurante del mundo en 2026, según World’s 50 Best

El restaurante español Asador Etxebarri, un ícono de la gastronomía a la brasa, se coronó este miércoles como el mejor del mundo en 2026, según la lista anunciada por The World’s 50 Best Restaurants durante una ceremonia en Lima.

Ubicado en Axpe, en la pequeña localidad rural de Atxondo, entre Bilbao y San Sebastián, el restaurante dirigido desde 1990 por el cocinero vasco Bittor Arginzoniz ya había conseguido el segundo lugar el año anterior en este ranking global organizado por la revista británica Restaurant.

Gaggan, ubicado en Tailandia, le siguió en la lista de 2026, con una propuesta de comida experimental del chef indio Gaggan Anand. Y el tercer puesto fue para el danés Alchemist, de Rasmus Munk, que mezcla cocina, arte y teatro.

Asador Etxebarri (Asador Etxebarri/Asador Etxebarri)

Arginzoniz, de 66 años, rindió homenaje a quienes han mantenido viva la tradición de cocinar al fuego, “la técnica más ancestral de nuestros antepasados”.

“Nuestras madres, nuestras abuelas, grandes cocineros y grandes cocineras, que con su dedicación y pasión nos transmitieron un valor cultural, gastronómico, incalculable”, mencionó.

El Asador Etxebarri, que ostenta una estrella Michelin, es celebrado por World’s 50 Best por su chorizo artesanal y su chuleta de vaca vieja, a la que llama “la estrella del show”.

“Han sido muchos años de los que hemos estado aquí y al final la recompensa ha llegado”, dijo Arginzoniz a la AFP luego de la premiación.

El mexicano Quintonil, de comida local contemporánea, fue el mejor restaurante de Latinoamérica y cuarto en la clasificación general. Junto al peruano Kjolle, en el séptimo puesto, fueron los únicos de la región entre los mejores 10.

La gala se realizó por primera vez en Sudamérica, en el Teatro Municipal de Lima, una de las más importantes plazas gastronómicas de la región.

Asador Etxebarri (Asador Etxebarri/Asador Etxebarri)

El año pasado el listado lo encabezó el limeño Maido, de Mitsuharu “Micha” Tsumura, un establecimiento que fusiona la comida peruana con la japonesa. Fue el segundo peruano en recibir el galardón, luego de que Central ganó en 2023.

La lista de World’s 50 Best Restaurants se anuncia anualmente desde 2002, con los votos de más de mil expertos que incluyen chefs, periodistas especializados y propietarios de restaurantes.