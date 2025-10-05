Estilo de vida

Este es el hotel ‘solo para adultos’ de Guanacaste premiado como mejor boutique de Costa Rica y sus precios para hospedarse en diciembre

Por Mathew Chaves

El concepto de hotel boutique ha ganado un terreno en la industria turística de Costa Rica, atrayendo a un segmento de viajeros que busca experiencias más íntimas, personalizadas y con un fuerte sentido de pertenencia al lugar donde están ubicados.








