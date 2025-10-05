Este es el hotel ‘solo para adultos’ de Guanacaste premiado como mejor boutique de Costa Rica y sus precios para hospedarse en diciembre

El concepto de hotel boutique ha ganado un terreno en la industria turística de Costa Rica, atrayendo a un segmento de viajeros que busca experiencias más íntimas, personalizadas y con un fuerte sentido de pertenencia al lugar donde están ubicados.

A diferencia de los grandes resorts, estos establecimientos se caracterizan por su menor número de habitaciones, un diseño único y un servicio enfocado en el detalle.

Estos hoteles suelen ubicarse en “enclaves” que ofrecen exclusividad y una conexión directa con el entorno, ya sea natural o arquitectónico.

LEA MÁS: Este es el hotel premiado como el “Mejor Resort de Playa” de Costa Rica en los “Oscar del Turismo” 2025; ¿usted ha ido?

Su éxito se mide no solo por el lujo de sus instalaciones, sino por la capacidad de crear una atmósfera distintiva que se convierte en parte fundamental de la experiencia del viaje.

En la más reciente edición de los World Travel Awards —considerados los “oscar del turismo”—, un hotel que personifica esta filosofía fue galardonado como el líder de su categoría en el país.

El premio al Mejor Hotel Boutique de Costa Rica 2025 (Costa Rica’s Leading Boutique Hotel 2025) fue otorgado a Casa Chameleon at Las Catalinas.

Ubicación: “una ciudad sin carros en Guanacaste”

Casa Chameleon se encuentra en Las Catalinas, un pueblo costero en Guanacaste diseñado para ser recorrido a pie, convirtiéndose en la primera ciudad sin automóviles de Costa Rica.

El hotel está ubicado a una hora en carro desde el Aeropuerto Internacional de Liberia (LIR) y ofrece acceso a pie a Playa Danta y Playa Dantita.

LEA MÁS: Galería de fotos: conozca el nuevo hotel de lujo Santa Lucía Jungle Hacienda, que sustituye al antiguo Villa Lapas

Precios

Al ser un hotel de alta demanda, las tarifas para la temporada de fin de año reflejan su exclusividad.

Los precios para dos noches en una villa signature para dos adultos son los siguientes en las fechas del 12 al 14 de diciembre inician desde los $1,711.

El hotel ofrece descuentos de hasta un 15% para estadías de cuatro noches o más durante el periodo de temporada alta (21 de diciembre al 5 de enero).

Casa Chameleon at Las Catalinas, solo para adultos, fue reconocido como el Mejor Hotel Boutique de Costa Rica por los World Travel Awards 2025. (Facebook)

¿Qué define a este hotel ‘boutique’?

El reconocimiento se sustenta en su concepto de privacidad y lujo personalizado. La propiedad es exclusivamente para adultos y no cuenta con habitaciones tradicionales, sino con 21 villas privadas, cada una equipada con su propia piscina de agua salada con borde infinito (saltwater plunge pool).

Las instalaciones y servicios que complementan la experiencia incluyen:

Gastronomía: el restaurante de alta cocina Sentido Norte , que ofrece vistas panorámicas al océano.

el restaurante de alta cocina , que ofrece vistas panorámicas al océano. Bienestar: un estudio de yoga al aire libre y la opción de recibir tratamientos de spa directamente en la privacidad de cada villa.

LEA MÁS: Estos chefs ticos lograron estar entre los 100 mejores del mundo; uno de ellos tiene su restaurante dentro de los 50 mejores de América Latina

Este galardón se suma a otras distinciones importantes que ostenta el hotel, como ser la propiedad más reciente en el país en unirse a la prestigiosa colección Relais & Châteaux y mantener por sexto año consecutivo la calificación de 4 estrellas de Forbes Travel Guide.