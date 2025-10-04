Estos chefs ticos lograron estar entre los 100 mejores del mundo; uno de ellos tiene su restaurante dentro de los 50 mejores de América Latina

Los galardones internacionales en gastronomía se han convertido en indicadores del potencial turístico de los destinos.

El reconocimiento de chefs y restaurantes puede impactar directamente la percepción de un país en el mercado de turismo culinario.

El chef Pablo Bonilla, propietario de Sikwa Restaurante; Henry Quesada, Kid Mey Chan y Aldo Elizondo, Conservatorium; y Santiago Fernández Benedetto, Restaurante Silvestre recibieron el Best Chef Awards 2025 en la ceremonia realizada el 2 de octubre en Milán, Italia.

Simultáneamente, Sikwa figura en el puesto número 25 de la lista 50 Best Restaurants de América Latina.

Costa Rica registra por primera vez el reconocimiento simultáneo de un chef y su restaurante en dos de los premios más prestigiosos del sector gastronómico mundial.

Reconocimiento internacional

Los Best Chef Awards celebraron su novena edición en Milán. El galardón reconoce anualmente a las figuras más influyentes del mundo gastronómico y solo 100 chefs en el mundo reciben este honor cada año.

Un jurado internacional de expertos, chefs y críticos culinarios otorga el premio. El reconocimiento evalúa innovación, creatividad y excelencia profesional en gastronomía.

“Este premio nos invita a seguir explorando y compartiendo la riqueza de nuestra tierra. Nos hemos esforzado por entregar un producto innovador y de primera calidad”, afirmó Bonilla según un comunicado de prensa.

Pablo Bonilla. ((Cortesía/Sikwa)/(Cortesía/Sikwa))

Restaurante Sikwa

Sikwa opera con un enfoque en la reinterpretación de la cocina costarricense.

El nombre “proviene del idioma bribrí y significa ‘persona no indígena’”, dice el comunicado.

El restaurante trabaja con comunidades locales y productores para su operación. La propuesta culinaria combina ingredientes nacionales con técnicas contemporáneas.

“Para nosotros es un homenaje a Costa Rica, a todas las personas que trabajan cada día para preservar nuestras tradiciones, a esos platillos que nos hacen ticos, y a esa herencia culinaria que viene de las cocinas de nuestros padres y abuelos”, indicó Bonilla.

El restaurante ha posicionado la gastronomía costarricense en circuitos internacionales de alta cocina.

El doble reconocimiento coloca a Costa Rica en el mapa del turismo gastronómico de alto nivel.

Henry Quesada, Kid Mey Chan y Aldo Elizondo.

Los Best Chef Awards definen su evento como “un manifiesto y un llamado a honrar el legado culinario, a explorar nuevas fronteras y construir un futuro arraigado en el sabor, la tradición y la transformación”.

Ciertamente, los reconocimientos internacionales funcionan como herramientas de marketing para destinos turísticos.

Costa Rica cuenta con un referente en alta cocina reconocido por organismos especializados del sector.

Santiago Fernández Benedetto. (Lilly Arce)

Información de los restaurantes

Sikwa

Ubicación: Los Yoses, Calle 41, San José.

Los Yoses, Calle 41, San José. Reservas: Se requiere reservación previa.

Se requiere reservación previa. Horario: Martes a sábado, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. (Domingo y lunes cerrado).

Martes a sábado, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. (Domingo y lunes cerrado). Teléfono: 7093-1662.

7093-1662. Otros: El restaurante cuenta con asientos al aire libre.

Conservatorium

Ubicación: Ciudad Colón, Avenida 2, Mora.

Ciudad Colón, Avenida 2, Mora. Reservas: Se recomienda reservación previa.

Se recomienda reservación previa. Horario: Martes a sábado de 12:00 m.d. a 10:00 p.m., domingo de 12:00 m.d. a 7:00 p.m.

Martes a sábado de 12:00 m.d. a 10:00 p.m., domingo de 12:00 m.d. a 7:00 p.m. Teléfono: 4081-2451.

4081-2451. Otros: El restaurante está cubierto de vidrio donde se puede observar vegetación y jardines.

Silvestre