Estilo de vida

Estos chefs ticos lograron estar entre los 100 mejores del mundo; uno de ellos tiene su restaurante dentro de los 50 mejores de América Latina

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Los galardones internacionales en gastronomía se han convertido en indicadores del potencial turístico de los destinos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
gastronomíaPablo BonillaSikwaBest Chef Awardsturismo
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.