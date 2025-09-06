Los Airbnb más caros de Santa Teresa cuestan millones por un fin de semana: así son y esto es lo que ofrece

Santa Teresa, un paraíso en la Península de Nicoya, es reconocida por sus playas, olas perfectas para el surf y una atmósfera relajada que atrae a viajeros de todo el mundo.
Más allá de sus encantos naturales y su vibrante vida diurna y nocturna, este destino esconde joyas arquitectónicas que redefinen el concepto de lujo y privacidad.
En este artículo, presentamos los alojamientos más costosos de Santa Teresa y alrededores, disponibles en Airbnb. Desde retiros frente al mar con acceso a la playa hasta viviendas en la cima de colinas con vistas panorámicas al océano Pacífico, cada villa reúne el diseño, el confort y la exclusividad.
LEA MÁS: Lujo frente al Arenal: esto ofrecen los Airbnb más caros de La Fortuna
La lista está basada en la búsqueda de alojamientos disponibles por tres noches, del 28 de noviembre al 1.° de diciembre (el último fin de semana largo del año), para dos adultos.
La lista está ordenada del valor más alto al más bajo, independientemente de su capacidad o calificación en la plataforma, según la búsqueda realizada el 2 de setiembre.
Villa de Luz
- Precio: ¢5.678.395 por 3 noches
- Capacidad: 12 huéspedes, 6 habitaciones, 8 camas, 6.5 baños
- Descripción: “Este nuevo alojamiento personalizado se encuentra justo sobre la playa y ofrece la mejor escapada privada. El acceso privado te lleva directamente a la playa de arena blanca, que se extiende por kilómetros en ambas direcciones. Con 6.600 pies cuadrados de espacio, que abarca 6 dormitorios, 6 baños y medio, increíbles espacios interiores/exteriores y una piscina infinita”.
- Beneficios:
- Acceso a la playa
- Cocina
- TV, Wifi, zona de trabajo
- Estacionamiento gratuito en las instalaciones
- Piscina, ducha exterior
- Zona de comida al aire libre, parrilla
- Lavadora
- Aire acondicionado
- Detector de monóxido de carbono, extintor
Casa Mirador
- Precio: ¢5.254.496 por 3 noches
- Capacidad: 8 huéspedes, 6 habitaciones, 6 camas, 5 baños
- Descripción: “La arquitectura tropical se encuentra con el lujo contemporáneo, que ofrece impresionantes vistas al mar. Esta villa de 5 dormitorios ofrece la combinación perfecta de privacidad y opulencia, enclavada en la naturaleza, pero a poca distancia en auto desde el vibrante centro de Santa Teresa”.
- Beneficios:
- Vista a la playa y a las montañas
- Cocina
- Tina, ducha exterior, agua caliente
- Wifi, zona de trabajo
- Estacionamiento gratuito
- Piscina
- TV, equipo para ejercicio
- Lavadora
- Zona de comida al aire libre, lugar para hacer fogata, parrilla
- Cámaras de seguridad
Casa Caricaco
- Precio: ¢4.642.143 por tres noches
- Capacidad: 10 huéspedes, 4 habitaciones, 6 camas y 4.5 baños
- Descripción: “Casa Caricaco es una nueva casa frente a la playa que personifica el término ‘vida de lujo descalzo’. Nuestra casa cuenta con una gran piscina, 4 dormitorios/5 baños, una sala de estar abierta con cómodos asientos, una mesa de comedor para 14 huéspedes y una cocina totalmente equipada con electrodomésticos de primera línea”.
- Beneficios:
- Acceso a la playa, frente a la playa
- Cocina
- TV, Wifi
- Estacionamiento
- Piscina privada
- Aire acondicionado
- Detector de humo
Soluna Villas
- Precio: ¢4.312.701 por tres noches
- Capacidad: 8 huéspedes´, 4 habitaciones, 4 camas, 5,5 baños
- Descripción: “Villa vacacional de lujo diseñada para una experiencia inolvidable. Esta nueva propiedad ofrece impresionantes vistas al mar, diseño moderno de alta gama y comodidad inmejorable. Ubicado a solo unos pasos de la playa, los mejores lugares locales, combina tranquilidad y conveniencia”.
- Beneficios:
- Acceso a la playa
- Cocina
- TV, mesa de billar, equipo para ejercicio, material de lectura, juegos de mesa
- Wifi, zona de trabajo
- Estacionamiento gratuito en las instalaciones
- Piscina, gimnasio privado
- Parrilla, zona de comida al aire libre
- Ducha exterior, agua caliente
- Lavadora, secadora
- Aire acondicionado, ventilador de techo, calefacción
- Cámaras de seguridad, extintor
Villa Bianca
- Precio: ¢3.138.144 por 33 noches
- Capacidad: 10 huéspedes, 5 habitaciones, 5 camas, 6,5 baños
- Descripción: “Un refinado oasis de 5 dormitorios a solo un minuto de las costas doradas de Santa Teresa. Rodeada de exuberante vegetación, esta lujosa villa ofrece una piscina privada, una terraza de yoga con brisa marina, sauna y piscina de inmersión fría para una escapada de bienestar definitiva”.
- Beneficios:
- Cocina
- Wifi
- Estacionamiento gratuito
- Piscina al aire libre privada, abierto las 24 horas, agua salada
- Sauna privado
- Se permiten mascotas
- TV
- Cámaras de seguridad en la parte exterior de la propiedad
LEA MÁS: Estos son los 5 Airbnb más caros en playa Flamingo, en Guanacaste; vea por qué le ofrecen una escapada de lujo