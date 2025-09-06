Los Airbnb más caros de Santa Teresa cuestan millones por un fin de semana: así son y esto es lo que ofrece

Santa Teresa, un paraíso en la Península de Nicoya, es reconocida por sus playas, olas perfectas para el surf y una atmósfera relajada que atrae a viajeros de todo el mundo.

Más allá de sus encantos naturales y su vibrante vida diurna y nocturna, este destino esconde joyas arquitectónicas que redefinen el concepto de lujo y privacidad.

En este artículo, presentamos los alojamientos más costosos de Santa Teresa y alrededores, disponibles en Airbnb. Desde retiros frente al mar con acceso a la playa hasta viviendas en la cima de colinas con vistas panorámicas al océano Pacífico, cada villa reúne el diseño, el confort y la exclusividad.

La lista está basada en la búsqueda de alojamientos disponibles por tres noches, del 28 de noviembre al 1.° de diciembre (el último fin de semana largo del año), para dos adultos.

La lista está ordenada del valor más alto al más bajo, independientemente de su capacidad o calificación en la plataforma, según la búsqueda realizada el 2 de setiembre.

Alojamientos más caros de Santa Teresa, Puntarenas, en Airbnb. En la foto, Villa de Luz (Airbnb/Airbnb)

Precio: ¢5.678.395 por 3 noches

¢5.678.395 por 3 noches Capacidad: 12 huéspedes, 6 habitaciones, 8 camas, 6.5 baños

“Este nuevo alojamiento personalizado se encuentra justo sobre la playa y ofrece la mejor escapada privada. El acceso privado te lleva directamente a la playa de arena blanca, que se extiende por kilómetros en ambas direcciones. Con 6.600 pies cuadrados de espacio, que abarca 6 dormitorios, 6 baños y medio, increíbles espacios interiores/exteriores y una piscina infinita”. Beneficios:

Acceso a la playa

Cocina

TV, Wifi, zona de trabajo

Estacionamiento gratuito en las instalaciones

Piscina, ducha exterior

Zona de comida al aire libre, parrilla

Lavadora

Aire acondicionado

Detector de monóxido de carbono, extintor

Casa Mirador ofrece impresionantes vistas al mar. (Airbnb/Airbnb)

Precio: ¢5.254.496 por 3 noches

¢5.254.496 por 3 noches Capacidad: 8 huéspedes, 6 habitaciones, 6 camas, 5 baños

“La arquitectura tropical se encuentra con el lujo contemporáneo, que ofrece impresionantes vistas al mar. Esta villa de 5 dormitorios ofrece la combinación perfecta de privacidad y opulencia, enclavada en la naturaleza, pero a poca distancia en auto desde el vibrante centro de Santa Teresa”. Beneficios:

Vista a la playa y a las montañas

Cocina

Tina, ducha exterior, agua caliente

Wifi, zona de trabajo

Estacionamiento gratuito

Piscina

TV, equipo para ejercicio

Lavadora

Zona de comida al aire libre, lugar para hacer fogata, parrilla

Cámaras de seguridad

Casa Caricaco cuenta con piscina y cuatro dormitorios. (Airbnb/Airbnb)

Precio: ¢4.642.143 por tres noches

¢4.642.143 por tres noches Capacidad: 10 huéspedes, 4 habitaciones, 6 camas y 4.5 baños

“Casa Caricaco es una nueva casa frente a la playa que personifica el término ‘vida de lujo descalzo’. Nuestra casa cuenta con una gran piscina, 4 dormitorios/5 baños, una sala de estar abierta con cómodos asientos, una mesa de comedor para 14 huéspedes y una cocina totalmente equipada con electrodomésticos de primera línea”. Beneficios:

Acceso a la playa, frente a la playa

Cocina

TV, Wifi

Estacionamiento

Piscina privada

Aire acondicionado

Detector de humo

Soluna Villa ofrece acceso a la playa y estacionamiento. (Airbnb/Airbnb)

Precio: ¢4.312.701 por tres noches

¢4.312.701 por tres noches Capacidad: 8 huéspedes´, 4 habitaciones, 4 camas, 5,5 baños

“Villa vacacional de lujo diseñada para una experiencia inolvidable. Esta nueva propiedad ofrece impresionantes vistas al mar, diseño moderno de alta gama y comodidad inmejorable. Ubicado a solo unos pasos de la playa, los mejores lugares locales, combina tranquilidad y conveniencia”. Beneficios:

Acceso a la playa

Cocina

TV, mesa de billar, equipo para ejercicio, material de lectura, juegos de mesa

Wifi, zona de trabajo

Estacionamiento gratuito en las instalaciones

Piscina, gimnasio privado

Parrilla, zona de comida al aire libre

Ducha exterior, agua caliente

Lavadora, secadora

Aire acondicionado, ventilador de techo, calefacción

Cámaras de seguridad, extintor

Villa Bianca tiene capacidad para 10 huéspedes. (Airbnb/Airbnb)

Precio: ¢3.138.144 por 33 noches

¢3.138.144 por 33 noches Capacidad: 10 huéspedes, 5 habitaciones, 5 camas, 6,5 baños

“Un refinado oasis de 5 dormitorios a solo un minuto de las costas doradas de Santa Teresa. Rodeada de exuberante vegetación, esta lujosa villa ofrece una piscina privada, una terraza de yoga con brisa marina, sauna y piscina de inmersión fría para una escapada de bienestar definitiva”. Beneficios:

Cocina

Wifi

Estacionamiento gratuito

Piscina al aire libre privada, abierto las 24 horas, agua salada

Sauna privado

Se permiten mascotas

TV

Cámaras de seguridad en la parte exterior de la propiedad

