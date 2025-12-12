Panamá impresiona con 6 restaurantes en ‘50 best’: ¿cuánto cuesta viajar desde Costa Rica y cenar en cada uno de ellos?

La reciente revelación de la lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 y su lista “51-100″ colocó a la Ciudad de Panamá en el radar de la alta cocina regional con seis establecimientos galardonados.

Para el turista costarricense, esta cercanía geográfica ofrece la posibilidad de realizar una inmersión gastronómica completa en una sola semana.

El Financiero diseñó una hoja de ruta logística y financiera para vivir esta experiencia. El plan contempla un viaje de siete días y seis noches, programado para febrero de 2026. Este mes ofrece la ventaja de ser temporada seca y presentar tarifas de hospedaje competitivas.

El presupuesto total proyectado por viajero es de $1.272 a $1.542. Este monto cubre los tiquetes aéreos, el alojamiento en hotel de cuatro estrellas, los traslados internos y, fundamentalmente, una cena completa en cada uno de los restaurantes premiados.

A continuación, detallamos la bitácora diaria de este recorrido culinario.

Día 1: Llegada y el inicio en el Casco Antiguo

La travesía comienza en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO). Usted abordará un vuelo directo hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen (PTY). El costo estimado del boleto ida y vuelta oscila los $201 y los $418 dependiendo de la clase con la aerolínea Avianca, en un trayecto de aproximadamente una hora y media.

Al aterrizar en Panamá, el traslado hacia el oeste de la ciudad se realiza mediante plataformas digitales como Uber, que son legales y seguras en este país. El costo de este viaje inicial ronda los $16 a $30.

El alojamiento seleccionado por EF es el hotel de cuatro estrellas, San Felipe. El presupuesto contempla una tarifa promedio de $149 por noche, sumando un total de $297 por toda la estadía, según la cotización hecha a la herramienta Google Travel.

La primera noche gastronómica tiene lugar en el Casco Antiguo. El destino es Fonda Lo Que Hay (#82 en la lista extendida). Este restaurante transforma la cocina tradicional de fonda en una propuesta moderna. El restaurante está a tan solo 1 minuto caminando desde el hotel, por lo que no es necesario incurrir en transporte pagado.

El comensal inicia con una ensalada de tomates, valoradas en $10. El plato fuerte sugerido es el Pollo Frito LQH acompañado de puré y gravy, con un costo de $19. Para cerrar, un flan casero de $11. Acompañado de una bebida de la casa ($6), la cuenta de esta primera velada ronda los $46.

Fonda Es Lo Que Hay, en Panamá. (Fonda Es Lo Que Hay/Fonda Es Lo Que Hay)

Día 2: Mariscos de lujo y caminata

El segundo día permite explorar las calles históricas del Casco Antiguo. La logística de transporte es mínima, ya que el siguiente destino gastronómico se encuentra en la misma zona, permitiendo el traslado a pie en 7 minutos o un viaje corto en Uber si se prefiere comodidad.

La cena se programa en Caleta (#91), ubicado dentro del Sofitel Legend Casco Viejo. Este establecimiento es dirigido por el chef Lorenzo Di Gravio y se especializa en productos del mar con técnicas europeas.

El menú recomendado inicia con un Kampachi curado en hojas, por un precio de $18. El plato principal es un Guacho de Centollo, valorado en $34. El postre, denominado “Cacao” (mousse y sorbete), cuesta $12.

Con una copa de vino o un cóctel ($12), esta será la cena más costosa del itinerario, alcanzando un estimado de $76.

Caleta, ofrece una experiencia de alta cocina enfocada en los productos del Pacífico, siendo la parada de mayor ticket promedio del viaje. (Keni L./Degusta)

Días 3 y 4: Traslado a San Francisco

El tercer día marca un cambio de geografía hacia el barrio de San Francisco. El traslado en Uber desde el hotel a su nuevo alojamiento tendrá un costo aproximado de entre $3 a $9.

El nuevo hotel también es el cuatro estrellas, Ramada Plaza. El precio por noche inicia desde los $100, sumando un total por el hospedaje de $402.

Del Ramada Plaza al tercer restaurante, usted deberá tomar un Uber con una tarifa de $2 a $5 para llegar.

La cena corresponde a La Tapa del Coco (#61). Este lugar se dedica a promover la gastronomía afropanameña. La entrada sugerida son las Torrejitas de Bacalao ($9), para comparar estilos.

El plato fuerte es el “One Pot Colonense”, una mezcla de arroz con coco, costilla de cerdo y camarones, por $16. Se finaliza con un pastel de chocolate de $10 y una sangría tropical de $7. El total de la velada es de $42.

La Tapa del Coco, en Panamá. (La Tapa del Coco/La Tapa del Coco)

Para el cuarto día, el viajero se mantiene en la misma calle de San Francisco, el precio de transporte se mantiene. El destino es la Cantina del Tigre (#47). El chef Fulvio Miranda ofrece aquí una reinterpretación del ceviche y platos locales.

Cantina del Tigre, en Panamá. (Cantina del Tigre/Cantina del Tigre)

La experiencia inicia con Croquetas de pulpo ($13). El plato fuerte recomendado es una Chuleta de cerdo al carbón, con un precio de $37.

El postre ofrece un contraste de sabores: Flan de café con queso blanco blanco ($11). Sumando una gaseosa ($3), el gasto en esta cena es de $64.

Días 5 y 6: Obarrio y el cierre en Coco del Mar

El quinto día lleva al visitante al distrito de Obarrio. Un viaje en Uber de aproximadamente $3 a $5 conecta el hotel con Umi (#72) . Este “izakaya” moderno ofrece una experiencia japonesa auténtica.

El menú sugerido es ligero y refinado: una Sunomono Salad de entrada ($7) y un Seabass Tempura como plato fuerte ($13). Acompañado de un Fenwick Springs ($12). El costo total de esta parada asiática es de $32.

Umi, en Panamá (Umi/Umi)

El sexto día reserva el plato fuerte del viaje: Maito (#18), reconocido como el mejor restaurante de Panamá. Ubicado en Coco del Mar, este sitio fusiona influencias caribeñas, indígenas y asiáticas.

Para llegar desde y al hotel, la tarifa de transporte le costará entre $4 a $8 por viaje.

Este medio pudo constatar que el restaurante Maito está actualmente de vacaciones y no se encontró en su página oficial un menú con precios. Sin embargo, 50 Best señala que la cena de despedida ronda los $59 por persona.

El séptimo día se dedica al regreso. El traslado final en Uber hacia el aeropuerto de Tocumen tiene un costo estimado de $10 a 21. El viajero aborda su vuelo de retorno a Costa Rica, cerrando una semana de inmersión total en la élite culinaria de la región.