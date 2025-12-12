Estilo de vida

Panamá impresiona con 6 restaurantes en ‘50 best’: ¿cuánto cuesta viajar desde Costa Rica y cenar en cada uno de ellos?

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La reciente revelación de la lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 y su lista “51-100″ colocó a la Ciudad de Panamá en el radar de la alta cocina regional con seis establecimientos galardonados.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Panamágastronomía50 BestMaitoCantina del Tigre
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.