Pasaporte de Costa Rica mejora su posición en el ranking mundial de 2026, pero no todo es bueno; vea por qué

Los acuerdos de exención de visado entre los estados definen la facilidad con la que un ciudadano puede transitar por las fronteras globales en 2026. Esta libertad de movimiento depende de la solidez de las relaciones diplomáticas y de la seguridad interna de cada país.

La diplomacia costarricense enfrenta hoy un escenario contradictorio tras la publicación de los últimos datos sobre la potencia de sus documentos oficiales. Un ascenso en la lista mundial no siempre se traduce en una mayor apertura de puertas para los viajeros nacionales.

El nuevo informe técnico de la firma Henley & Partners expone que la movilidad de los costarricenses sufrió un ajuste este periodo. Los acuerdos internacionales de exención de visa muestran una fragilidad que impacta directamente en la logística de los viajes.

Costa Rica se ubicó en la posición 25 del escalafón mundial de pasaportes al inicio del presente ciclo de evaluación para el año 2026. Este resultado representa una mejora “administrativa” frente al puesto 29 que el territorio nacional ocupaba durante el reporte de 2025.

El avance de cuatro peldaños en el ranking global sugiere un fortalecimiento de la imagen país ante la comunidad internacional de transporte. Sin embargo, la medición de los datos revela una caída en el número total de destinos que permiten el ingreso libre de visado.

Mientras Singapur lidera la movilidad global, el viajero costarricense enfrenta hoy menos destinos con acceso libre que hace un año. (Archivo)

En el reporte de enero de 2025, los ciudadanos costarricenses contaban con el beneficio de entrar a 151 destinos sin realizar trámites previos.

Los registros actuales de 2026 indican que el acceso real se redujo a 148 destinos internacionales para los viajeros con el documento nacional. Esta pérdida de tres naciones en el beneficio de exención de visa contradice el ascenso numérico en la tabla de posiciones.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) provee la información base para que este índice determine la potencia de cada libreta de viaje. Los datos de la IATA son considerados la fuente más precisa y fiable para evaluar la movilidad global en el sector aeronáutico.

El índice de pasaportes evalúa 199 libretas diferentes frente a un total de 227 destinos posibles en todo el planeta durante este año. La actualización mensual de los registros permite que los estados soberanos midan su posición en el espectro de la movilidad internacional.

Singapur mantiene el liderazgo absoluto del ranking mundial en 2026 al permitir el ingreso a 192 destinos sin necesidad de gestionar una visa. Esta nación asiática supera a los países de Europa y América en la apertura de fronteras para sus propios ciudadanos.

Japón y Corea del Sur ocupan la posición número 2 del listado global con un alcance de 187 destinos para sus respectivos habitantes. Ambos países conservan su estatus como potencias de movilidad, seguidos de cerca por los Emiratos Árabes Unidos y Suecia.

El bloque europeo formado por Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia y Alemania aparece en la cuarta casilla del reporte con 185 destinos libres.