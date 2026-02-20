Estilo de vida

Pasaporte de Costa Rica mejora su posición en el ranking mundial de 2026, pero no todo es bueno; vea por qué

Por Mathew Chaves

Los acuerdos de exención de visado entre los estados definen la facilidad con la que un ciudadano puede transitar por las fronteras globales en 2026. Esta libertad de movimiento depende de la solidez de las relaciones diplomáticas y de la seguridad interna de cada país.








Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

