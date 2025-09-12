Estilo de vida

Usted podrá degustar platillos creados por chefs con varias estrellas Michellin en Guanacaste; aquí le contamos cómo

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La península de Papagayo concentrará durante dos días a algunos de los exponentes más reconocidos de la alta cocina mundial, en un evento que busca consolidar la posición de Costa Rica en el mapa gastronómico internacional.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
gastronomíaMichelinturismoGuanacaste
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.