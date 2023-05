¿Ahorrar en una cooperativa o en un banco? Conozca las diferencias que hay entre estas entidades

En Costa Rica las personas pueden acudir a cooperativas y a los bancos para depositar sus ahorros a plazo, entre otras entidades. Es relevante que quienes acudan en esta misión conozcan las diferencias entre estas organizaciones del sistema financiero nacional.

En Costa Rica, 21 cooperativas de ahorro y crédito son supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Entre ellas se encuentran: Coope Ande, Coopenae, Coopealianza, Coopecaja, CS Ahorro y Crédito, Coopemep y Coocique.

Los asociados de las cooperativas no solo son aportantes mensuales del capital social para acceder a los productos, servicios y beneficios sociales que ofrecen, sino también los dueños.

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Asociaciones Cooperativas (4179), “los aportes de capital social de los asociados de las cooperativas podrán ser ilimitados, pero, con el propósito de que estas asociaciones eviten situaciones financieras difíciles en el futuro, en los estatutos podrán establecerse porcentajes fijos como monto máximo de los aportes económicos que puedan destinarse, al concluir cada ejercicio económico, para cubrir el monto de los aportes hechos por los asociados que hubieren renunciado”.

Además, los asociados de las cooperativas reciben todos los años los excedentes (saldos a favor que arroja la liquidación del ejercicio económico y que no pagan Impuesto sobre la Renta) producto del resultado de la operación de la entidad.

Para ser miembro de una cooperativa se requiere poseer los requisitos o condiciones exigidos por los estatutos. Podrán ser miembros también las personas jurídicas que no persigan fines de lucro, aunque no reúna todos los requisitos que indiquen los estatutos. Se exceptúan las cooperativas de autogestión, en las cuales las personas jurídicas no podrán ser miembros”.

— Artículo 56 de la Ley de Asociaciones Cooperativas