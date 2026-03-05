Finanzas

Asociación Bancaria Costarricense nombra nueva junta directiva tras sacudida por salida de bancos públicos

Cambios en la cúpula de la ABC se dan tras salida de los bancos públicos de la Asociación.

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Luego de que los gerentes de los bancos públicos decidieran salir de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), se anunciaron cambios en la Junta Directiva este jueves 5 de marzo








Bancos estatalesAsociación Bancaria CostarricenseSistema Financiero
