Asociación Bancaria Costarricense nombra nueva junta directiva tras sacudida por salida de bancos públicos

Luego de que los gerentes de los bancos públicos decidieran salir de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), se anunciaron cambios en la Junta Directiva este jueves 5 de marzo

La ABC ahora será presidida por Ernesto Leal, Ceo del Banco Promerica. Leal es máster en Administración de Empresas graduado en Carnegie Mellon University y en Ingeniería Industrial de la Universidad de Texas A&M, según consta en los registros de la entidad financiera.

Ernesto Leal, CEO de Promérica presidirá la ABC. (Marvin Caravaca)

Además, figura Federico Odio González (BAC) como primer vicepresidente; Gastón Rappaccioli (LAFISE) como segundo vicepresidente; Arturo Giacomin (Davivienda) como secretario; y Félix Alpízar (Improsa) como tesorero, junto con representantes de los demás bancos miembros.

La renuncia formal, inmediata e irrevocable del Banco Nacional de Costa Rica, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal se dio luego de que uno de los asesores de la Asociación Bancaria dijera estar a favor del proyecto de ley sobre estafas informáticas contra clientes bancarios, cuando la banca estatal estaba en contra.

La iniciativa fue aprobada ayer por los diputados en segundo debate y, tanto la ABC como la Cámara de Bancos, han expresado su inconformidad aduciendo que se presentan debilidades sustantivas y riesgos significativos para la estabilidad del sistema financiero.

Han insistido que esto podría incrementar los costos sistémicos del sector, los cuales eventualmente terminarían trasladándose a los clientes mediante mayores tarifas, restricciones en el acceso al crédito o impactos en la inclusión financiera.

La Asociación reiteró su compromiso, pese al rompimiento con los estatales, de fortalecer al sistema bancario costarricense, la promoción de la innovación financiera y la consolidación de espacios de diálogo técnico entre las entidades financieras y los principales actores del ecosistema económico del país, incluyendo autoridades regulatorias, el Banco Central, el Gobierno y otros actores clave para la estabilidad y el desarrollo del sistema financiero nacional y la protección del consumidor financiero.

Además, abogaron por la reincorporación de los bancos públicos a la agrupación gremial.

“A lo largo de sus 43 años de historia, la Asociación Bancaria Costarricense, mediante la promoción de buenas prácticas, el impulso de la modernización del sector y la generación de espacios de diálogo técnico sobre temas clave para el país, ha contribuido en la construcción de un país con un sistema bancario sólido y estable con el propósito de proteger los depósitos de los ahorrantes. Con esta nueva etapa, la ABC reafirma su compromiso de seguir aportando al desarrollo de un sistema bancario sólido, moderno y al servicio del progreso económico de Costa Rica”, mencionó la ABC mediante un comunicado de prensa.