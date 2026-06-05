Finanzas

Proyecto para ampliar control del MEIC sobre la banca: qué propone y por qué genera choque

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

En los próximos días entrará al plenario legislativo un proyecto de ley (expediente 24.616) que pretende ampliar las facultades del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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