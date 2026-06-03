Finanzas

Viene un nuevo plan fiscal, anuncia Rodrigo Chaves: esto es lo que sabemos hasta ahora

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunció este miércoles en Consejo de Gobierno que viene un nuevo plan fiscal, tras analizar las peticiones del último informe del Fondo Monetario Internacional.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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