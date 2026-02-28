Finanzas

Dólar toca mínimo histórico en Costa Rica: ¿qué puede hacer usted?

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El precio del dólar con respecto al colón llegó a los ¢470,19 el viernes 27 de febrero de 2026, su nivel más bajo desde el 2007. Ante este panorama, ¿qué alternativas tienen las familias, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los inversionistas?








Dólar Empresas Finanzas Colón
