Banco Central de Costa Rica calculó el impacto que tendría una devolución total del ROP: estos son los hallazgos

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) alertó que una eventual devolución masiva del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) tendría efectos macroeconómicos relevantes.

La División Económica del Banco presentó un ejercicio basado en el escenario del Informe de Política Monetaria (IPM) de enero del 2026 y bajo los siguientes supuestos:

Un flujo de desembolsos acorde con la estimación proporcionada por la Superintendencia de Pensiones (Supén) para el periodo 2026-2031.

Entrega de recursos a iniciar en el segundo semestre de 2026.

En cada año se distribuye el monto por trimestre de manera uniforme.

En promedio, un 40% de los requerimientos proviene del exterior; el restante 60%, del mercado local.

El 100% de los pensionados retira los recursos del ROP.

Los hallazgos

Según el Central, la entrega de recursos del ROP generaría un desequilibrio monetario que se traduciría en presiones inflacionarias, aunque con rezago.

Ante esto, se debería aumentar la Tasa de Política Monetaria (TPM) para contener el deterioro en las expectativas de inflación.

“El incremento en la TPM se trasladaría a las tasas activas más rápido y en mayor proporción que a las pasivas”, destaca el informe.

En el mercado cambiario, el BCCR prevé un incremento en la oferta de dólares, especialmente en los primeros periodos del programa de devolución. Esto presionaría a la baja el tipo de cambio.

De acuerdo con la simulación, el colón podría ubicarse hasta ¢15 por debajo del nivel proyectado en el escenario base, cuya trayectoria partía de un tipo de cambio de ¢490,6 por dólar en el primer trimestre de 2026.

El efecto estaría mediado por cambios en las expectativas de variación cambiaria.

Además, el Banco Central subrayó los efectos macroeconómicos que no solo impactan los saldos actuales y futuros del ROP, sino a toda la economía.

Entre otras consecuencias señaladas están la posible venta de instrumentos financieros locales, lo que añadiría presión adicional sobre las tasas de interés, así como una reducción en la tasa de reemplazo esperada para los futuros pensionados.

Tras la consulta de El Financiero en semanas previas, las Operadoras de Pensión Complementaria (OPC) coincidieron con el Central sobre los efectos que se prevén ante una eventual devolución del ROP.

Además de los ya mencionados, aseguraron no estar preparados para una liquidez masiva de recursos; incluso, de realizarse, la afectación alcanzaría a quienes permanecen en el fondo.

“Si esto ocurriera, se deberán vender forzosamente los activos, causando una crisis de precios a la baja y con ello afectando a todos los participantes del fondo, que registrarían pérdidas por valoración”, afirmó por su parte Marco Vargas, gerente general de BN Vital, el 4 de febrero.

La postura de la Supén, aunque rechaza una entrega total, es de apertura ante propuestas que garanticen la seguridad de todas las partes.

Hermes Alvarado, superintendente, dijo a este medio, también días atrás, que valoran entre las posibilidades ofrecer un retiro parcial del ahorro a quienes lo requieran cada cierto número de años.

No obstante, persisten los grupos que reclaman su derecho sobre la devolución total de los ahorros, entre ellos el Movimiento Nacional por la Devolución del ROP.

El representante de este último, Walter Quesada, aseguró a este medio en una entrevista que el grupo rechaza la idea y sostiene su urgencia de obtener el dinero debido a que no consideran que los efectos sobre la economía nacional tengan las dimensiones advertidas por la Supén y, ahora, el Banco Central.

“Lo que solicitamos es que se permita la opción de retirar o mantener los dineros en cada Operadora de Pensión (OPC). Nuestro principal argumento es que, con los transitorios, las personas podían retirarlo y la decisión sobre el dinero es de cada uno”, señaló Quesada.

