Banco Central de Costa Rica calculó el impacto que tendría una devolución total del ROP: estos son los hallazgos

Por Marcia Solano Miller

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) alertó que una eventual devolución masiva del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) tendría efectos macroeconómicos relevantes.








Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

