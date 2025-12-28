Bitcóin en picada sacude a las compañías que lo adoptaron como salvavidas financiero

El desplome del bitcóin en el cierre del año golpeó con fuerza a las empresas que habían apostado masivamente por esta criptomoneda, provocando caídas bursátiles, tensiones financieras y nuevas dudas sobre la sostenibilidad de este modelo de negocio.

¿Por qué acumular bitcóines?

El bitcóin se valorizó inicialmente este año, alcanzando a principios de octubre un récord de más de $126.000. Algunas empresas empezaron entonces a acumularlo para diversificar sus recursos, protegerse de la inflación o atraer a inversores seducidos por perspectivas de lucro.

Algunas ya estaban vinculadas al sector, como las plataformas de intercambio o las empresas de “minería” que “fabrican” bitcóines y los reciben a modo de recompensa por contribuir al buen funcionamiento de esta criptomoneda. Pero otras, procedentes de sectores totalmente diferentes, también empezaron a comprarlo, contribuyendo a su aumento de precio.

¿Por qué es arriesgada su compra?

Al apostar por una subida constante del precio del bitcóin, algunas empresas recurrieron a lo que se conoce como “bonos convertibles”, es decir, se endeudaron a bajo interés ofreciendo al prestamista la posibilidad de reembolsar en acciones.

El problema es si la acción comienza a bajar, por ejemplo, porque la caída del bitcóin hace que su modelo sea menos atractivo, y el inversor prefiere un reembolso en efectivo. La supervivencia de la empresa queda entonces supeditada a su capacidad de reunir el efectivo necesario.

Criptomonedas (Shutterstock/Shutterstock)

¿Qué provoca la caída del bitcóin?

En el otoño boreal aparecieron grietas: el bitcóin fue cayendo progresivamente hasta quedar por debajo de los $90.000 en noviembre, por debajo del nivel de enero, lo que minó la confianza en el modelo de esas compañías. La pregunta que se planteó muy rápidamente el mercado fue: ¿van a estar en dificultades estas empresas? ¿Van a quebrar?“, señaló Eric Benoist, especialista en tecnología de Natixis.

Para Carol Alexander, profesora de finanzas de la universidad de Sussex, la burbuja asociada a este tipo de compañías “está estallando lentamente”. Según ella, la desconfianza se ve reforzada por la ambigüedad normativa y los riesgos que las rodean, ya que están sujetas a ciberataques o fraudes internos.

¿Qué le pasó a Strategy?

El editor de software Strategy -que no respondió a las consultas de la AFP- es el mayor “acumulador” de bitcóines, con más de 671.000 unidades, o 3% de todos los que han existido. Pero en seis meses, su acción ha caído más de la mitad y su capitalización llegó a situarse brevemente por debajo del valor de sus bitcóines. La causa son las obligaciones convertibles que la exponen al riesgo de tener que reembolsar una pesada deuda. Para tranquilizar al mercado, Strategy constituyó un fondo de $1.440 millones mediante la venta de participaciones. En una situación similar, el especialista en semiconductores Sequans liquidó 970 bitcóines para recomprar parte de su deuda.

¿Cuál es el riesgo de contagio?

Si empresas en dificultades inundan el mercado vendiendo sus bitcóines, corren el riesgo de que el precio baje, agravando la situación. El riesgo de contagio en los mercados cripto se vuelve considerable", advirtió Alexander, aunque según ella se limita al sector, sin “impacto mayor en los mercados tradicionales.

Consideramos esta volatilidad" como “el precio a pagar por un potencial alcista a largo plazo”, explicó a la AFP.

¿Cuál es el futuro del sector?

Para Eric Benoist, estas empresas tendrán que monetizar sus reservas de bitcóines, por ejemplo, mediante productos financieros y dejar de apostar únicamente por la subida del precio.

“No todas sobrevivirán” pero “el modelo seguirá existiendo”, anticipó, considerando inevitable una consolidación del sector. Las iniciativas continúan: a finales de noviembre, el emprendedor francés Eric Larchevêque lanzó The Bitcoin Society, una empresa de tesorería cripto. La baja de precios es “una buena oportunidad porque permite comprar bitcóin más barato”, aseguró a la AFP Larchevêque, cofundador del portafolio de criptomonedas Ledger.