Finanzas

Bitcóin en picada sacude a las compañías que lo adoptaron como salvavidas financiero

EscucharEscuchar
Por AFP

El desplome del bitcóin en el cierre del año golpeó con fuerza a las empresas que habían apostado masivamente por esta criptomoneda, provocando caídas bursátiles, tensiones financieras y nuevas dudas sobre la sostenibilidad de este modelo de negocio.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
bitcóinprecioempresasmercadocriptoactivos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.