Cerca de 200 funcionarios de la Dirección General de Tributación estarán visitando los comercios durante este Black Friday y la temporada navideña y de fin de año, como parte de un plan de control que se extenderá hasta enero de 2027.

El operativo comenzó el pasado viernes 27 de noviembre e incluye visitas encubiertas a establecimientos comerciales para verificar que cumplan con la emisión y entrega de comprobantes electrónicos, la inscripción ante Tributación y la presentación de declaraciones, entre otras obligaciones fiscales.

Los funcionarios verificarán, entre otras obligaciones, la emisión de facturas electrónicas, la inscripción ante Tributación y la presentación de declaraciones. (Cortesía Ministerio de Hacienda /Cortesía Ministerio de Hacienda)

En esta primera etapa, que coincide con las actividades comerciales del viernes negro, Hacienda tiene programada la visita a más de 1.000 negocios distribuidos en las siete provincias.

Las inspecciones se realizarán en horarios diurnos, nocturnos y durante los fines de semana.

El viceministro de Ingresos y Egresos de Hacienda, Víctor Julio Carvajal Porras, explicó que la institución asignó más recursos y personal para ampliar la cobertura de los controles y mejorar la recaudación de impuestos.

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El jerarca también hizo un llamado a los consumidores para que soliciten la factura electrónica o el comprobante electrónico cada vez que realicen una compra o contraten un servicio. Estos documentos permiten a la Administración Tributaria verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

La fiscalización continuará durante diciembre y enero de 2027, con visitas a negocios de distintas actividades económicas, entre ellas turismo, bares, restaurantes, tiendas, farmacias y licoreras.

Comercios esperan un crecimiento de 5% en ventas

Mientras las autoridades refuerzan los controles tributarios y viales, el sector comercial anticipa una temporada favorable para el cierre de 2026.

La Cámara de Comercio de Costa Rica proyecta que las ventas de noviembre y diciembre crecerán un 5% respecto al mismo período de 2025. Esto representaría un poco más de ₡40.000 millones adicionales en ventas.

La organización atribuye sus expectativas a condiciones como una inflación cercana a cero y los altos niveles de confianza de consumidores y comerciantes.

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Además, considera que el black friday ocupa un lugar estratégico en el calendario comercial y funciona como uno de los principales impulsores de las compras y promociones de fin de año.

La Cámara también observa que la temporada de descuentos se ha extendido.

Las grandes cadenas comienzan sus campañas desde finales de setiembre, mientras que los negocios más pequeños lo hacen desde finales de octubre.

Esto hace cada vez más difícil separar las ventas del viernes negro de las de Navidad, debido a que las promociones se distribuyen durante varias semanas.

“Para los consumidores, esta extensión ofrece más tiempo para comparar precios, planificar las compras y organizar los gastos y para los comercios, representa una oportunidad para fortalecer las ventas y cerrar el año con mayor dinamismo”, concluyó Christian Rucavado. director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica.