Finanzas

Bloqueo del estrecho de Ormuz podría desatar crisis alimentaria mundial advierte la FAO

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Por AFP

El cierre del estrecho de Ormuz podría desencadenar una grave crisis mundial de alimentos en menos de un año, alertó este miércoles la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) con sede en Roma.








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