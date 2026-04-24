Finanzas

Teletrabajo, subsidios al agro, recorte de combustible a diputados y más: la receta del Observatorio de la UNA ante la crisis petrolera

El Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional propuso 10 medidas para contrarrestar los impactos por el alza en los precios internacionales del petróleo.

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El alza en los precios internacionales del crudo, producto del conflicto en el Medio Oriente, provocará que el país deba tomar medidas inmediatas.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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